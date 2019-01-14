"Відїла вареничками": Леся Нікітюк поскаржилася на "наслідки" відпочинку в Буковелі

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча повідомила, що після насиченого відпочинку вже приступила до роботи

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка продуктивно відпочила в Буковелі, повернулася в Київ і показала перші кадри з гриммерки, адже після відпустки вона швидко повернулася до звичного ритму життя. Про це зірка розповіла в Instagram-"історіях".

Леся в чорних лосинах і яскравій рожевій блузці в білий горошок, що оголяє живіт, зазначила, що вже приступила до роботи.

"Богиня ламінату, богиня лижного спуску вже готова ставати в кадр", - запевнила шоувумен.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Також Нікітюк зазначила, що за час відпочинку на курорті встигла набрати вагу і показала на камеру трошки кругленький животик.

"Пузяшкін. Відїла вреничками трохи", - констатувала вона, злегка поплескуючи себе в області преса.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Також знаменитість показала кадри з авто за кермом. Вона співуче повідомила, що повернулася в Київ, не забувши при цьому послати повітряний поцілунок фанам.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що під час відпочинку в Карпатах Леся Нікітюк щедро ділилася з шанувальниками особистими фото і показувала, як проводить час на знаменитому українському гірськолижному курорті. Так, вона похвалилася фото в купальнику, зробленому в бані.

Раніше стало відомо про те, що Леся Нікітюк, яка засвітила обручку на безіменному пальці під час відпочинку в Туреччині та розповіла про свого коханого-сусіда, може розірвати заручини з нареченим. Причиною такого рішення знаменитості стала маса пропозицій по роботі, від яких у неї немає відбою. Нікітюк побоюється, що особисте життя негативно вплине на її кар'єру.

Відео: РБК-Україна