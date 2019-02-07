Всі пісні першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019

LITE пропонує проголосувати за кращого учасника першого Нацвідбору

Онлайн первого Национального отбора на Евровидение 2019 состоится уже на этих выходных — в субботу, 9 февраля. На сцену первого отбора выйдут 8 участников (из 16-ти). Отметим, что жеребьевка прошла в конце января, когда и решился порядок выхода исполнителей, желающих представлять Украину под софитами популярного международного конкурса.

Итак, в первом эфире будут представлять свои конкурсные композиции следующие участники (перечислены в порядке выхода на сцену): The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.

Пока каждый из конкурсантов готовит свой яркий номер, которым собирается покорять зрителей и членов жюри (Джамала, Андрей Данилко, Евгений Филатов), LITE предлагает уже сейчас послушать их песни и определиться с выбором лучшей, по вашему мнению.

Проголосовать можно в конце материала!

№1 The Hypnotunez — Hey!

Как описывают свою конкурсную песню участники группы из Винницы, они смиксовали для ее создание "лучшее из лучшего", а именно свинг, R'n'B, панк и гаражный стиль. Получилось очень даже экстравагантно и необычно.

№2 LETAY — "Милая моя"

Харьковский коллектив LETAY (основатель Илья Резников) представит романтичную песню на украинском. В лирической композиции затрагивается важная тема скоротечности жизни. Когда никто не знает, что его ждет завтра. Но вместо того, чтобы ценить день сегодняшний, его подарки и сюрпризы, многие живут мечтами о будущем. Но ведь настоящая реальная жизнь — она здесь и СЕЙЧАС.

№3 VERA KEKELIA — WOW!

Певицу из Харькова Веру Кекелию уже сейчас называют одной из фавориток Нацотбора на Евровидение 2019. Своей новой ВАУ-композицией Кекелия хочет вдохновить слушателей, чтобы каждый начал верить в себя и свои мечты. Певица призывает не откладывать постоянно на потом осуществление своей заветной мечты и создавать свой неподражаемый WOW-мир сейчас, в этот момент.

№4 ЦеШо / TseSho — Hate

ЦеШо — это "снос крыши". Это не просто музыкальная, а музыкально-театральная группа и рэйв-бенд. Девушки создают "иную музыку", явно отличительную от массовых предпочтений, устраивая настоящий театральный перформанс на сцене.

№5 YUKO — GALYNA GULIALA

"Мы решили не создавать песню специально под Евровидение, а также не использовать английский язык, поскольку это сильно ударит по самобытности музыки, а также перечеркнет аутентичность фольклорного текста", — говорят участники YUKO.

№6 MARUV — BANG!

Яркая MARUV — еще одна претендентка на победу в Нацотборе на Евровидение 2019. Провокационный клип и песня певицы уже вызвала резонанс в сети. При этом ранее фаворитка Нацотбора на Евровидение рассказала о работе в стриптиз-клубе.

Также отметим, что именно MARUV заменила TAYANNA, которая в преддверии жеребьевки отказалась от участия в Нацотборе 2019.

№7 Brunettes Shoot Blondes — Houston

Для удивительного клипа на песню Houston был создан абсолютно уникальный музыкальный инструмент — в "теле" рояля соединили около 20-ти инструментов. И все это функционально!

Вrunettes shoot blondes — это инди-группа, основанная в Кривом Роге в 2010 году. Однако популярными они стали в 2014 году, после выпуска клипа Knock Knock, который всего за 10 дней после даты запуска собрал больше 5 млн просмотров!

№8 BAHROMA — Назавжди-Навсегда

И наконец завершает первый Нацотбор лирическая композиция альтернативной группы BAHROMA. Как говорят участники коллектива, песня Назавжди-Навсегда рассказывает о безграничной любви. Это история-исповедь фронтмена Романа Бахарева. И каждый найдет отголоски в своем сердце, прослуживая эту нежную песню.

Итак, голосуем за наиболее понравившуюся вам песню первого полуфинала Нацотбора на Евровидение 2019 (состоится 9 февраля):

Голосуем!