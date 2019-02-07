Всі пісні першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019

Колаж: LITE

LITE пропонує проголосувати за кращого учасника першого Нацвідбору

Онлайн першого Національного відбору на Євробачення 2019 відбудеться вже цими вихідними — в суботу, 9 лютого. На сцену першого відбору вийдуть 8 учасників (з 16-ти). Зазначимо, що жеребкування пройшло в кінці січня, коли і вирішився порядок виходу виконавців, охочих представляти Україну під софітами популярного міжнародного конкурсу.

Отже, в першому ефірі будуть представляти свої конкурсні композиції наступні учасники (перераховані в порядку виходу на сцену): The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes, BAHROMA.

Поки кожен з конкурсантів готує свій яскравий номер, яким збирається підкорювати глядачів та членів журі (Джамала, Андрій Данилко, Євген Філатов), LITE пропонує вже зараз послухати їхні пісні і визначитися з вибором кращої, на вашу думку.

Проголосувати можна в кінці матеріалу!

№1 The Hypnotunez — Hey!

Як описують свою конкурсну пісню учасники групи з Вінниці, вони зміксували для її створення "краще з кращого", а саме свінг, R'n'B, панк і гаражний стиль. Вийшло дуже навіть екстравагантно і незвично.

№2 LETAY — "Мила моя"

Харківський колектив LETAY (засновник Ілля Рєзніков) представить романтичну пісню українською. У ліричній композиції порушується важлива тема швидкоплинності життя. Коли ніхто не знає, що його чекає завтра. Але замість того, щоб цінувати день сьогоднішній, його подарунки і сюрпризи, багато живуть мріями про майбутнє. Але ж справжня реальна життя — вона тут і ЗАРАЗ.

№3 VERA KEKELIA — WOW!

Співачку з Харкова Віру Кекелию вже зараз називають однією з фавориток Нацвідбору на Євробачення 2019. Своєю новою ВАУ-композицією Кекелія хоче надихнути слухачів, щоб кожен почав вірити в себе і свої мрії. Співачка закликає не відкладати на потім здійснення своєї заповітної мрії і створювати свій неповторний WOW-світ зараз, в цей момент.

№4 ЦеШо / TseSho — Hate

ЦеШо — це "знесення даху". Це не просто музична, а музично-театральна група і рейв-бенд. Дівчата створюють "іншу музику", явно відмінну від масових уподобань, влаштовуючи справжній театральний перформанс на сцені.

№5 YUKO — GALYNA GULIALA

"Ми вирішили не створювати пісню спеціально під Євробачення, а також не використовувати англійську мову, оскільки це сильно вдарить по самобутності музики, а також перекреслить автентичність фольклорного тексту", — кажуть учасники YUKO.

№6 MARUV — BANG!

Яскрава MARUV — ще одна претендентка на перемогу у Нацвідборі на Євробачення 2019. Провокаційний кліп і пісня співачки вже викликала резонанс в мережі. При цьому раніше фаворитка Нацвідбору на Євробачення розповіла про роботу в стриптиз-клубі.

Також зазначимо, що саме MARUV замінила TAYANNA, яка напередодні жеребкування відмовилася від участі в Нацвідборі 2019.

№7 Brunettes Shoot Blondes — Houston

Для ціквовог кліпу пісню Houston було створено абсолютно унікальний музичний інструмент — в "тілі" рояля з'єднали близько 20-ти інструментів. І все це функціонально!

Вrunettes shoot blondes — це інді-група, заснована в Кривому Розі в 2010 році. Однак популярними вони стали в 2014 році, після випуску кліпу Knock Knock, який всього за 10 днів після дати запуску зібрав більше 5 млн переглядів!

№8 BAHROMA — Назавжди-Навсегда

І нарешті завершує перший Нацвідбір лірична композиція альтернативної групи BAHROMA. Як кажуть учасники колективу, пісня Назавжди-Навсегда розповідає про безмежну любов. Це історія-сповідь фронтмена Романа Бахарєва. І кожен знайде відгомін в своєму серці, прослуживая цю ніжну пісню.

Отже, голосуємо за найбільш вподобану вам пісню першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019 (відбудеться 9 лютого):

Голосуємо!