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Обережно, гаряче! Оля Полякова мікробікіні викликала фурор сексуальними вигинами

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.01.2020 - 11:52
Обережно, гаряче! Оля Полякова мікробікіні викликала фурор сексуальними вигинами
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Співачка влаштувала гарячий фотосет біля басейну

Оля Полякова вирішила поєднати приємне з корисним і відправилася в тур Канаді і США, не втративши можливості відпочити в Майамі, а потім перемістилася в Мексику, де виключно релаксувала і насолоджувалася сонцем і океаном. Співачка вирушила у відпустку не одна, а з доньками Машею і Алісою. До речі, старша дівчинка нітрохи не відстає від мами в питанні пляжних фотосетів, а зовні їх легко сплутати, адже артистка та її дочка схожі як дві краплі. Крім того, Маша виступає як особистий фотограф зірки, а результатом спільних зусиль "Королева ночі" поділилася в Instagram.

Оля опублікувала кілька гарячих знімків в чорному мікробікіні. На ній – ліф-балконет і крихітні плавки. Співачка позує у повний зріст на тлі басейну і пальм. До речі, зараз вона перемістилася з Канкуна в сонячний штат Флорида, де в Майамі зустрілася з давнім другом Філіпом Кіркоровим і його дітьми – Мартіном і Аллою-Вікторією.

"1 чи 2? Фото by Маша Полякова", - залишила співачка питання під постом, поставивши шанувальників перед складним вибором.

Обережно, гаряче! Оля Полякова мікробікіні викликала фурор сексуальними вигинами

Обережно, гаряче! Оля Полякова мікробікіні викликала фурор сексуальними вигинами

Повністю гарячий фотосет можна оцінити тут

Фани тут же кинулися оцінювати форми зірки, але розгубилися, адже на кожному з кадрів Оля була неймовірно гарна.

  • Ну як можна бути такою красивою?
  • Богиня
  • Олічка як завжди шикарна, красива, сексуальна
  • Бомба!
  • Краса
  • Оце називається "ноги від вух". Природа не обділила Вас, Олінька.Красуня
  • Лялечка
  • Обидві! Ось крута дівчина-мрія. Яка фігурка!
  • Лань
  • Оля, ноги від вух виросли! Класно виглядаєш!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Оля Полякова поскаржилася на особливості відпочинку в Мексиці і попрощалася з екзотичною країною.

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