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До побачення, Мексика: Оля Полякова в купальнику поскаржилася на зіпсовану відпустку

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.01.2020 - 09:38
До побачення, Мексика: Оля Полякова в купальнику поскаржилася на зіпсовану відпустку
Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Співачка очікувала від екзотичного курорту більшого

Оля Полякова, яка яскраво відзначила свій день народження на мексиканському курорті, не без жалю повідомила, що відпустка, яка не зовсім виправдала її очікування, підходить до кінця.

Співачка на своїй сторінці в Instagram поділилася сонячними пляжними фото, на яких позувала з двома дочками Марією і Алісою. Для фотосету вони вибрали яскраві купальники, які контрастували з білосніжним піском і бірюзовими хвилями. Вони так весело посміхалися, обнімалися і цілувалися на камеру, що неможливо повірити, що у відпочинку пішло щось не так, проте в підписі під фото Оля Полякова чесно зізналася, що в дечому курорт її розчарував

До побачення, Мексика: Оля Полякова в купальнику поскаржилася на зіпсовану відпусткуФото: Оля Полякова з дочкою Марією (instagram.com/polyakovamusic)

Усі фото дивіться ТУТ

"Ну, до побачення Мексика! Це було, чесно кажучи, незрозуміло... не той готель, не той вид відпочинку( для нас), але з враженнями, що б зрозуміти цю країну, нам потрібно приїхати ще раз!" - відверто написала знаменитість.

Як скоро співачка повторить свій вояж вона не повідомила, однак користувачі порекомендували їй не поспішати бронювати закордонний готель, а для початку покататися по українським курортам і згадати, як виглядає по-справжньому невдалий відпочинок. А ще зазначили, що фігури у прекрасної статі в сімействі Полякових гарні, як на підбір:

  • Поїдьте в Генічеськ там все не те і все зрозуміло
  • Кирилівка вас чекає
  • Мама порівняно з донькою - відпочиває! Круто коли дочка красуня!
  • Доню, ну копія матуся
  • Девченки сонячні батареї, ви кращі
  • Оляяяяя, під час Вашого перебування в Мексиці там було ще мінімум рази в три гарячіше
  • Пощастило з генетикою, красуня
  • Зате таких соковитих фоток точно ще не було

Нагадаємо, що Оля Полякова засвітила фігуру на пляжі в Маямі, куди літала з доньками Машею і Алісою.

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