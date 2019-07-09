Обережно, гаряче! Кім Кардашьян "запалює" в образі розкішної блондинки

Кім Кардашьян, яка нещодавно вплуталася в скандал зі своїм брендом нижньої білизни, тим не менш, зупинятися не збирається. Тільки недавно вона представила серію засобів по догляду за тілом. На черзі – колекція макіяжу. У своєму акаунті зірка опублікувала анонс цієї події.

Кардашьян в білизні з нової лінії (фото: instagram.com/kimkardashian)

Лінія носить виразну назву Sooo Fire, а продаж розпочнеться 19 липня. "Я так рада оголосити про моєї нової @kkwbeauty Sooo Fire Collection! Нова колекція включає металеву палітру тіней для повік з 10 відтінками, 3 олівця для очей і 3 блиски з абсолютно новою формулою. Я хотіла створити щось веселе і зовсім відмінне від того, що ми робили раніше. Почекайте, ви ще не бачили цю упаковку! Я так рада бачити всі образи, які ви можете створити за допомогою цієї колекції. Заходьте на kkwbeauty.com у п'ятницю, 19.19, о 12 годині вечора", – написала Кім.

Кім у новій кампанії (фото: instagram.com/kimkardashian)

Рекламувати таку "гарячу" новинку вона за традицією вирішила сама. Причому творці промо постаралися, щоб вона вийшла максимально "вогняною". Кім знову постала в образі фатальної блондинки з яскравим макіяжем у червоно-помаранчевих тонах. Яскраві тіні на повіках, чітко підведені брови, губи нейтральні... Доповнює картину запалений сірник в губах визнаної інста-красуні. Одягнена Кім в червоний шкіряний корсет з помаранчевими вставками у вигляді язиків полум'я. Нова "вогняна" колекція KKW Beauty (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, над упаковкою творці потрудилися на славу. Коробка з блисками і олівцями схожа на класичну сірникову. Причому збоку там є спеціальна терка для запалювання, а всередині – величезні сірники. У сторіз на сторінці косметичного бренду KKW Beauty творці опублікували ролик, що демонструє, як легко "запалювати" с цією колекцією.

Кім любить для зйомок приміряти нові образи (фото: instagram.com/kimkardashian)

Заворожені такою красою і креативом шанувальники тут же почали обговорювати, які яскраві відтінки представила Кім і як їм не терпиться "пограти" з ними. Колекція точно буде мати успіх!