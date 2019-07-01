Максимально відверта: Кім Кардашьян захопила мережу "гарячим" фото і зворушливим зізнанням

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка прийняла рішення змінити назву марки

Кім Кардашьян, яка нещодавно випустила нову лінію білизни Kimono Solutionwear, тут же потрапила в скандал. Знаменитість не врахувала, що слово "кімоно", яке вона вжила для вельми відвертих речей, може викликати бурхливу негативну реакцію у японських користувачів мережі. В інтернеті почався справжній флешмоб, де вони показували і розповідали, що таке справжнє кімоно і якусь культурну роль воно грає. Багато обурилися, що таким чином, багатомільйонна армія фанатів Кім просто не буде розуміти істинного значення цього предмета одягу, а стане асоціювати саме з нижньою білизною Кардаш'ян. Сама Кім довго зберігала мовчання, ніяк не коментуючи подію. І от кілька годин тому вона опублікувала пост, де розставила всі крапки над "і".

Кім вирішила перейменувати бренд (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім показала себе у відвертому боді власного виробництва. Вона сидить на стільці посеред вбиральні. По всій видимості, це кадр з бекстейджа зйомки кампанії Kimono Solutionwear. Кім, як завжди, виглядає просто бездоганно. Але більше уваги в цей раз привернув текст, яким вона супроводила фото.

Кім у новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Бути підприємцем і моїм власним босом – одна з найголовніших завдань, які мені пощастило виконувати в моєму житті. Після всіх цих років для мене стало можливим пряме спілкування з моїми прихильниками і публікою. Я завжди слухаю, вчуся і розвиваюсь – я так ціную ту пристрасть і різні погляди, які люди приносять мені. Коли я оголосила назву своєї лінії одягу, я зробила це з найкращими намірами. Мої бренди та продукти побудовані на основі відкритості та різноманітності, і після ретельного обмірковування і продумування я буду випускати свій бренд Solutionwear під новим ім'ям. Незабаром я зв'яжуся з усіма. Спасибі за ваше розуміння і підтримку!", – написала 38-річна бізнесвумен.

Кім вміє залагодити конфлікт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Послідовувачі Кім тут же засипали її коментарями і відзначили мудрість Кім та її бажання погасити конфлікт. Що ж, роки ведення бізнесу та юридичні навички дають про себе знати.