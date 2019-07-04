Фатальна блондинка: Кім Кардашьян здивувала кардинальною зміною способу

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна знаменитість провела черговий експеримент з волоссям

Кім Кардашьян, як і її молодша сестра Кайлі, обожнює займатися створенням б'юті-продуктів. В арсеналі бренду знаменитої інста-діви KKW Beauty є все, що може знадобитися сучасній жінці: від консилера до хайтера для тіла. Правда, ціни на продукцію досить високі, але бувають дні, коли телезірка і бізнес-вумен влаштовує грандіозні розпродажі. Наприклад, як сьогодні. Кілька годин тому Кім оголосила, що 4 липня на її сайті стартували знижки. Щоб привернути увагу фоловерів, вона вибрала фото з однією з минулих рекламних кампаній, де постала в досить незвичному образі.

Блонд до лиця Кім (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім позує в тілесного відтінку кроп-топі і бордових штанях, посипаних блискітками. Яскравий макіяж красуні виконаний в бронзових тонах, тіло переливається вологим сяйвом... І найголовніше – волосся Кім не звичного темно-каштанового відтінку, а світло-золотистого. Потрібно відзначити, що блонд дуже до лиця Кім, що помітили шанувальники. Втім, дана зйомка – не перша, коли Кардашьян приміряє на себе роль блондинки. Але кожен раз після максимум кількох днів в такому образі вона повертається на рідну «темну сторону». Мабуть, грають свою роль вірменське коріння дівчини.

Зірка вже не раз приміряла білий відтінок (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі про коріння. Знаменитість обожнює свою сім'ю, регулярно публікуючи архівні знімки. Один з них з'явився на її сторінці зовсім недавно. Кім поділилася кадром з дитинства, де знялася разом з бабусею по батьківській лінії. Бабуся тримає дівчинку Кім на руках, надягаючи на неї кумедний головний убір з вухами Міккі Мауса. «Я і моя Нана! Мама мого батька, Олена Кардашьян була абсолютною кращою! Вона була такою силою! Сумую за тобою, Нана», – написала 38-річна зірка.

Кім з бабусею (фото: instagram.com/kimkardashian)

Про своїх близьких вона також не забуває. Милі фото з дітьми та романтичні з чоловіком – одна з найбільш актуальних тем у публікаціях Кім. А пару днів тому вона не втрималася від слів любові для своїх сестер. Кім показала рідкісний кадр, де нарешті зібралися всі дівчата, і написала, як багато вони для неї значать.