Струнка і сяюча: Кім Кардашьян розкрила секрет бездоганного тіла

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

38-річна зірка оголосила про запуск нової лінії власного бренду

Кім Кардашьян днями оголосила про запуск нової колекції бренду KKW Beauty. В лінію увійшло кілька продуктів для тіла, включаючи пудру і хайлайтер. І, як це заведено в зірковому сімействі, представляти нову колекцію вона вирішила сама. На серії фото, які вона показала в Instagram, Кім позує в незвичайній обстановці. Вона розтягнулася в кам'яній ванній на тлі пустельній місцевості. Образ склали тілесного відтінку купальники, бездоганний макіяж і укладка. Таким чином, творцям серії вдалося відмінно підкреслити золоте мерехтіння і видатні вигини тіла знаменитої красуні.

Кім Кардашьян у новій зйомці (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Я так рада оголосити, що моя колекція @kkwbeauty Body Collection скоро з'явиться у продажу!!! Вона включає в себе Skin Perfecting Body Make Up Foundation, Skin Perfecting Body Shimmer, розсипчасту пудру Shimmer для обличчя і тіла і кисть для тіла. Я працюю над цими формулами вже більше року, і я так задоволена їх текстурами. Ви можете використовувати відразу декілька продуктів, накладаючи один на інший, або використовувати їх окремо, щоб домогтися потрібного вам сяйва і мерехтіння. Я не можу дочекатися, щоб спробувати цю колекцію!"

Колекція для тіла KKW Beauty (фото: instagram.com/kimkardashian)

Рекламна кампанія вийшла стильною і в міру провокаційною, що відзначили численні шанувальники зірки.

О боже, я не можу дочекатися!

Форма – сенсація

Це так гаряче

Ваш головний секрет вдосконалення тіла? Очевидно, гроші

Приголомшлива

Люблю це! Ти зробила це, дівчина

Я так схвильована

Нереальна

Це вершина!

Ох, ці відблиски тіла

Боже, яка гарна, дуже гарна жінка, любов

Мені подобається ця ванна

Так, зараз мені потрібно прийти у форму

Ця колекція досконала

Кім зі своїм візажистом (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також нещодавно Кім представила і колекцію макіяжу в ніжних нюдовых відтінках. Лінію вона створювала разом з коханим візажистом під натхненням від свого весілля.