Вона зупинила час: 49-річна Наомі Кемпбелл вразила мережу молодістю

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Зірка не перестає вражати

Наомі Кемпбелл в минулому році відзначила 33-річчя своєї кар'єри. За ці роки модель знялася в масі кампейнов, прикрасила безліч обкладинок, взяла участь у показах, мабуть, всіх кращих брендів і, зрозуміло, заслужила звання культової особистості у світі моди. Але що важливо, вона одна з небагатьох своїх ровесниць досі бере участь в шоу і зйомках. Зірка 90-х при цьому виглядає настільки молодо, що кожен раз захоплює мережу.

Нове селфі Наомі (фото: instagram.com/naomi; instagram.com/daniel_s_makeup)

Кілька годин тому в її мікроблозі з'явилося нове фото – Наомі красується з макіяжем від одного з кращих візажистів у світі та свого друга, Даніеля Саллстрема. Золотаве сяйво пружної шкіри, молодий овал обличчя, ніжний, спокійний погляд, чуттєві губи і розгонисті брови – головні складові її лука. Знаменитість обрала чорний топ, золоті ланцюжки з кулонами – образ вийшов простим, але дуже привабливим.

Наомі Кемпбелл і Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/naomi)

Зрозуміло, Наомі не залишила байдужим нікого зі своїх фоловерів. Шанувальники почали бурхливо обговорювати красу Кемпбелл, писати зірці компліменти, захоплюючись її нев'янучої молодістю. "Прекрасна!", "королева", "абсолютно чудова", "приваблива", "чому ти така чудова?", – пишуть вони...

Наомі часто ділиться спокусливими фото (фото: instagram.com/naomi)

До речі, фото Наомі запостила знімок не просто так. Під ним красуня запропонувала користувачам мережі задати їй питання. "Сьогодні у мене є час, щоб розслабитися, тому напишіть мені по телефону (917) 905-7005, і я буду відповідати на стільки повідомлень, скільки зможу протягом наступних кількох годин".

Скоріше за все, шанувальники Кемпбелл так засипали її повідомленнями, що вона вже не могла фізично відповісти на них. Так як багато хто в коментарях писав, що не дочекалися відповіді своєї улюблениці.