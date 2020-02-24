Она остановила время: 49-летняя Наоми Кэмпбелл поразила сеть молодостью

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Звезда не перестает впечатлять

Наоми Кэмпбелл в прошлом году отметила 33-летие своей карьеры. За эти годы модель снялась в массе кампейнов, украсила множество обложек, приняла участие в показах, пожалуй, всех лучших брендов и, разумеется, заслужила звание культовой личности в мире моды. Но что немаловажно, она одна из немногих своих ровесниц до сих пор участвует в шоу и съемках. Звезда 90-х при этом выглядит столь молодо, что каждый раз восхищает сеть.

Новое селфи Наоми (фото: instagram.com/naomi; instagram.com/daniel_s_makeup)

Несколько часов назад в ее микроблоге появилось новое фото – Наоми красуется с макияжем от одного из лучших визажистов в мире и своего друга, Даниэля Саллстрема. Золотистое сияние упругой кожи, молодой овал лица, нежный спокойный взгляд, чувственные губы и размашистые брови – главные составляющие ее лука. Знаменитость надела черный топ, золотые цепочки с кулонами – образ получился простым, но очень привлекательным.

Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/naomi)

Разумеется, Наоми не оставила равнодушным никого из своих подписчиков. Поклонники принялись бурно обсуждать красоту Кэмпбелл, писать звезде комплименты, восхищаясь ее неувядающей молодостью. "Прекрасна!", "королева", "абсолютно восхитительна", "притягательна", "почему ты такая восхитительная?", – пишут они…

Наоми часто делится соблазнительными фото (фото: instagram.com/naomi)

К слову, фото Наоми запостила снимок не просто так. Под ним красотка предложила подписчикам задать ей вопросы. "Сегодня у меня есть время, чтобы расслабиться, поэтому напишите мне по телефону (917) 905-7005, и я буду отвечать на столько сообщений, сколько смогу в течение следующих нескольких часов".

По всей видимости, поклонники Кэмпбелл засыпали ее сообщениями, что она уже не могла физически ответить на них. Так как многие в комментариях писали, что не дождались ответа своей любимицы.