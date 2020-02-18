Старіють всі, крім неї: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила мережу молодим зовнішнім виглядом

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель взяла участь у показі

Наомі Кемпбелл у числі інших знаменитостей взяла участь у показі Tommy Hilfiger. Цього разу відомий модельєр знову запросив до створення колекції знаменитого гонщика Льюїса Хемілтона. А тому колекція вийшла зі спортивним ухилом. Культова модель 90-х вийшла на подіум в костюмі сіро-зеленого кольору. А доповнювали образ білі кросівки і чорна хустка на шиї. Останній штрих – довге волосся, укладене на прямий проділ, а також яскравий макіяж.

Наомі підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/naomi)

Виглядала Наомі так молодо, що послідловувачі не змогли стримати захоплених коментарів. Вони засипали пост моделі приємними словами, особливо захопившись тим, що 49-річна модель виглядає так само чудово, як і її більш молоді колеги.

Гаряча матуся!

Чудова!

Тільки Наомі може зробити спортивний костюм схожим на сукні Versace

Наомі – королева назавжди

Богиня поза часом

Скільки чарівності!

Коментарі до посту Наомі (фото: instagram.com/naomi)

Нагадаємо, вчора, 17-го лютого, Наомі показала селфі з власної ліжку. Модель постала з оголеними грудьми і без макіяжу. І, зрозуміло, викликала резонанс в мережі. Шанувальники дивуються, як можна виглядати настільки приголомшливо у віці Наомі.

Наомі на показі Tommy Hilfiger (фото: instagram.com/naomi)

До речі, серед головних секретів краси моделі – регулярні фізичні навантаження. Разом зі своїм тренером зірка проводить в спортзалі довгі години. Причому Наомі встигає подбати і про шанувальників. Свої тренування вона найчастіше записує, а після викладає в особистий мікроблог і на YouTube-канал. Так що фоловери знаменитості можуть не тільки надихнутися, дивлячись на свою ікону краси і молодості, але й отримати практичні рекомендації. Уроки Наомі для ідеальних ніг, сідниць, рук, спини і преса ви можете знайти тут.