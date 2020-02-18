ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Старіють всі, крім неї: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила мережу молодим зовнішнім виглядом

Lite » Мода 18.02.2020 - 21:28
Старіють всі, крім неї: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила мережу молодим зовнішнім виглядом
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Модель взяла участь у показі

Наомі Кемпбелл у числі інших знаменитостей взяла участь у показі Tommy Hilfiger. Цього разу відомий модельєр знову запросив до створення колекції знаменитого гонщика Льюїса Хемілтона. А тому колекція вийшла зі спортивним ухилом. Культова модель 90-х вийшла на подіум в костюмі сіро-зеленого кольору. А доповнювали образ білі кросівки і чорна хустка на шиї. Останній штрих – довге волосся, укладене на прямий проділ, а також яскравий макіяж.

Старіють всі, крім неї: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила мережу молодим зовнішнім виглядомСтаріють всі, крім неї: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила мережу молодим зовнішнім виглядом

Наомі підкорила мережу молодим зовнішнім виглядом (фото: instagram.com/naomi)

Виглядала Наомі так молодо, що послідловувачі не змогли стримати захоплених коментарів. Вони засипали пост моделі приємними словами, особливо захопившись тим, що 49-річна модель виглядає так само чудово, як і її більш молоді колеги.

  • Гаряча матуся!
  • Чудова!
  • Тільки Наомі може зробити спортивний костюм схожим на сукні Versace
  • Наомі – королева назавжди
  • Богиня поза часом
  • Скільки чарівності!

Старіють всі, крім неї: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила мережу молодим зовнішнім виглядомСтаріють всі, крім неї: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила мережу молодим зовнішнім виглядом

Старіють всі, крім неї: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила мережу молодим зовнішнім виглядомСтаріють всі, крім неї: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила мережу молодим зовнішнім виглядомСтаріють всі, крім неї: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила мережу молодим зовнішнім виглядом

Коментарі до посту Наомі (фото: instagram.com/naomi)

Нагадаємо, вчора, 17-го лютого, Наомі показала селфі з власної ліжку. Модель постала з оголеними грудьми і без макіяжу. І, зрозуміло, викликала резонанс в мережі. Шанувальники дивуються, як можна виглядати настільки приголомшливо у віці Наомі.

Старіють всі, крім неї: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила мережу молодим зовнішнім виглядомСтаріють всі, крім неї: 49-річна Наомі Кемпбелл захопила мережу молодим зовнішнім виглядомНаомі на показі Tommy Hilfiger (фото: instagram.com/naomi)

До речі, серед головних секретів краси моделі – регулярні фізичні навантаження. Разом зі своїм тренером зірка проводить в спортзалі довгі години. Причому Наомі встигає подбати і про шанувальників. Свої тренування вона найчастіше записує, а після викладає в особистий мікроблог і на YouTube-канал. Так що фоловери знаменитості можуть не тільки надихнутися, дивлячись на свою ікону краси і молодості, але й отримати практичні рекомендації. Уроки Наомі для ідеальних ніг, сідниць, рук, спини і преса ви можете знайти тут.

В одному піджаку: Алессандра Амбросіо спокушає ідеальними ногами в пікантному вбранні Джіджі і Белла Хадід похвалилися стрункими фігурами в рідкісній загальній зйомці для глянцю
Новини України модель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся