Напівгола в ліжку: 49-річна Наомі Кемпбелл показала жарке домашнє селфі

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Вся родина за традицією в першому ряду

Наомі Кемпбелл у свої 49 років так само струнка і гарна, як і в молодості, а тому не пропускає нагоди продемонструвати це всьому світу. Так, нещодавно вона знялася для рекламної кампанії Vivienne Westwood, де постала повністю оголеною – культова модель красувалася в одному капелюсі, зробленому з чорної фати і зав'язаному під підборіддям стрічками. Цікаво, що Наомі почала співпрацювати з маркою ще в 1987-му році, але її обличчям стала тільки через багато років.

"Я вірю, що в житті все відбувається так, як повинно. Треба було 33 роки, щоб знятися в кампанії Vivienne Westwood, і я щаслива, що змогла зробити це в 49. Це повинно було колись статися", – розповідала захоплена Кемпбелл пресі.

Нове селфиі моделі (фото: instagram.com/naomi)

Не менш відверта Наомі і в звичайному житті. Так, на її сторінці в Instagram, яка, до речі, досить часто оновлюється, повсякчас з'являються відверті знімки. Кілька годин тому легендарна супермодель 90-х показала чергове спекотне селфі. На фото вона лежить в ліжку напівоголена, голі груди вона прикрила тільки стікером-зіркою. "Постільний" образ розбавили улюблені аксесуари знаменитості – ланцюжки і браслети в кілька рядів. "Недільне селфі", – написала вона під знімком. "Чудова жінка", "Прекрасна", "Королева", "Як можна бути такою чудовою, навчи мене!", – не втомлюються писати коментарі шанувальники.

Наомі любить оголюватися (фото: instagram.com/naomi)

Цікаво, що свій вік, за словами моделі, вона майже не відчуває. А майбутнє 50-річчя, навіть з нетерпінням чекає. Не заважає він і особистому життю зірки, яке буквально кипить. Так, нещодавно Кемпбелл розповіла, що серце її вільне і вона закохана і щаслива. Правда, модель не стала зізнаватися, в кого. Але це, за її словами, "скажено інтригуюче". Також Наомі поділилася з шанувальниками важливим відкриттям, на яке у неї пішли роки. "Ви повинні спочатку прийняти і полюбити себе, а не шукати цієї любові в комусь іншому. І тоді все прийде".