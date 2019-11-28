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"Особливе почуття": Сергій Бабкін розчулив мережу "випадковим" фото з донькою

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.11.2019 - 16:32
"Особливе почуття": Сергій Бабкін розчулив мережу "випадковим" фото з донькою
Сергій та Сніжана Бабині з дітьми (Фото: instagram.com/babkin_official)

Музикант підкорив шанувальників ставленням до дітей

Сергій Бабкін – не тільки популярый музикант і актор, але ще і чудовий батько. Артист доводить це з разу в раз своїм ставлення до сім'ї і близьких. Багатодітний батько буквально не відходить від молодшого синочка Єлисея, а також намагається більше часу проводити зі страшими дітьми – Артуром і Веселиною. Сім'я Бабкіних обожнює спільні прогулянки і, навіть незважаючи на холод, відправляється на променад. Такі момент надихають Сергія на написання віршів. Наприклад, останній з них він присвятив доньці і дружині. На свіжому кадрі в Instagram музикант зображений з Веселиною в парку.

Зворушливе фото тата і доньки в момент душевного спілкування зроблено ніби випадково. Дівчинка в яскравому комбінезоні сидить на пеньку, а Сергій присів поруч, притулився чолом до її голові і поклав руки на коліна дочки.

"Дівчинка мого дитинства", – залишив лаконічний і красномовни підпис під трепетним кадром артист.

&quot;Особливе почуття&quot;: Сергій Бабкін розчулив мережу &quot;випадковим&quot; фото з донькою

Сергій Бабкін з донькою (Фото: instagram.com/babkin_official)

Під знімком коментатори не втрималися від теплих слів в адресу зіркової сім'ї – їх зворушила манера спілкування батька і дочки.

  • Целовашки
  • Таке тепле фото, незважаючи на таку вже, настільки прохолодну погоду... Ви прекрасні!
  • Чудова картина, чарівні тато з доцею
  • Справжня любов батька до дочки - це особливе почуття
  • Неймовірне фото! Дуже зворушливо і мило! Батьківська Любов - вона така!

    &quot;Особливе почуття&quot;: Сергій Бабкін розчулив мережу &quot;випадковим&quot; фото з донькою

    &quot;Особливе почуття&quot;: Сергій Бабкін розчулив мережу &quot;випадковим&quot; фото з донькою

    Скріншот коментарів

    Нагадаємо, що не так давно Сергій Бабкін відсвяткував день народження. З такої нагоди його дружина Сніжана опублікувала романтичні знімки з сімейного альбому. Кадри були зроблені в різні періоди життя закоханих.

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    Новини України Сергій Бабкін
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