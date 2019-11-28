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"Особенное чувство": Сергей Бабкин умилил сеть "случайным" фото с дочкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.11.2019 - 16:32
"Особенное чувство": Сергей Бабкин умилил сеть "случайным" фото с дочкой
Сергей и Снежана Бабкины с детьми (Фото: instagram.com/babkin_official)

Музыкант покорил поклонников отношением к детям

Сергей Бабкин – не только популярый музыкант и актер, но еще и отличный отец. Артист доказывает это из раза в раз своим отношение к семье и близким. Многодетный отец буквально не отходит от младшего сыночка Елисея, а также старается больше времени проводить со страшими детьми – Артуром и Веселиной. Семья Бабкиных обожает совместные прогулки и, даже невзирая на холод, отправляется на променад. Такие момент вдохновляют Сергея на написание стихов. Например, последний из них он посвятил дочери и жене. На свежем кадре в Instagram музыкант запечатлен с Веселиной в парке.

Трогательное фото папы и дочки в момент душевного общения сделано будто случайно. Девочка в ярком комбинезоне сидит на пеньке, а Сергей присел рядом, прижался к лбом к ее голове и положил руки на колени дочери.

"Девочка моего детства", – оставил емкую и красноречивую подпись под трепетным кадром артист.

&quot;Особенное чувство&quot;: Сергей Бабкин умилил сеть &quot;случайным&quot; фото с дочкой

Сергей Бабкин с дочкой (Фото: instagram.com/babkin_official)

Под снимком комментаторы не удержались от теплых слов в адрес звездной семьи – их растрогала манера общения отца и дочери.

  • Целовашки
  • Такое теплое фото, несмотря на такую уже, столь прохладную погоду... Вы прекрасны!
  • Чудесная картина, очаровательные папа с доцей
  • Настоящая любовь отца к дочери - это особенное чувство
  • Невероятное фото! Очень трогательно и мило! Родительская Любовь - она такая!

&quot;Особенное чувство&quot;: Сергей Бабкин умилил сеть &quot;случайным&quot; фото с дочкой

&quot;Особенное чувство&quot;: Сергей Бабкин умилил сеть &quot;случайным&quot; фото с дочкой

Скриншот комментариев

Напомним, что не так давно Сергей Бабкин отпраздновал день рождения. По такому случаю его жена Снежана опубликовала романтические снимки из семейного альбома. Кадры были сделаны в разные периоды жизни влюбленных.

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