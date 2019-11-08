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"Навіть не помінялися!" Сніжана Бабкіна зворушила унікальними архівними фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.11.2019 - 11:58
"Навіть не помінялися!" Сніжана Бабкіна зворушила унікальними архівними фото з чоловіком
Сергій та Сніжана Бабині (Фото: instagram.com/babkin_official)

Дружина Сергія Бабкіна показала раритетні кадри

Снежанам Бабкіна не просто дружина відомого музиканта Сергія Бабкіна, а його близький друг і муза. Пара виховує трьох прекрасних дітей – Артура, Веселіну і маленького Єлисея. До речі, музикант душі не чає в малюкові і часто проводить з ним час. У четвер, 7 листопада Сергій Бабкін відсвяткував день народження. Його друга половинка зворушила артиста до сліз своїм душевних креативним вітанням, потім опублікувала в Instagram унікальні фото з сімейного архіву.

Сніжана поділилася пікантним фото зі стильним чоловіком і залишила для нього "космічне" привітання.

"Ти - моя Всесвіт! Наш Космос - це Ти! Нехай безмежними будуть простори твого Щастя! Нехай Космо-Галактика твоєї Душі буде завжди наповнена мріями і надіями! Хай для тебе сяють зірки радості і пролітають комети удачі! Нехай простори твого Космосу все частіше відкривають свої таємниці і секрети! Нехай твої польоти відзначаються величезними відкриттями! Ти - наше Сонце, тепло якого зігріває всіх Нас! А ми - твої Прибульці! І ми обожнюємо тебе! З Новим Космічним Роком, Дорогий наш Космо - Бабкін!"

&quot;Навіть не помінялися!&quot; Сніжана Бабкіна зворушила унікальними архівними фото з чоловіком

Сергій та Сніжана Бабині (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Пізніше вона опублікувала десять фото з іменинником, на яких Сніжана і Сергій відображені в різні періоди життя і в різному віці. "Тримайте 10 раритетиків з моїм Сергієм Бабкіним", - заінтригувала вона.

Сергій та Сніжана Бабині (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Шанувальники музиканта прийшли в захват від сімейної ідилії на знімках і гармонії, що панує у парі.

  • Які фотки круті!
  • Класні
  • Які Ви душевні! На фото безцінні миті такий великий життя
  • Дуже красиві і гармонійні в будь-якому віці, на кожному фото
  • Ви приклад для наслідування, ви великі молодці, вашим міцним стосункам можна тільки позаздрити в хорошому сенсі
  • Ось той випадок, коли знайшли один одного!
  • Вау які класні фото, ось саме в таких фото залишається душа
  • Ви навіть не помінялися!

Скріншот коментарів

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Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
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