"Навіть не помінялися!" Сніжана Бабкіна зворушила унікальними архівними фото з чоловіком

Дружина Сергія Бабкіна показала раритетні кадри
Снежанам Бабкіна не просто дружина відомого музиканта Сергія Бабкіна, а його близький друг і муза. Пара виховує трьох прекрасних дітей – Артура, Веселіну і маленького Єлисея. До речі, музикант душі не чає в малюкові і часто проводить з ним час. У четвер, 7 листопада Сергій Бабкін відсвяткував день народження. Його друга половинка зворушила артиста до сліз своїм душевних креативним вітанням, потім опублікувала в Instagram унікальні фото з сімейного архіву.
Сніжана поділилася пікантним фото зі стильним чоловіком і залишила для нього "космічне" привітання.
"Ти - моя Всесвіт! Наш Космос - це Ти! Нехай безмежними будуть простори твого Щастя! Нехай Космо-Галактика твоєї Душі буде завжди наповнена мріями і надіями! Хай для тебе сяють зірки радості і пролітають комети удачі! Нехай простори твого Космосу все частіше відкривають свої таємниці і секрети! Нехай твої польоти відзначаються величезними відкриттями! Ти - наше Сонце, тепло якого зігріває всіх Нас! А ми - твої Прибульці! І ми обожнюємо тебе! З Новим Космічним Роком, Дорогий наш Космо - Бабкін!"
Сергій та Сніжана Бабині (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)
Пізніше вона опублікувала десять фото з іменинником, на яких Сніжана і Сергій відображені в різні періоди життя і в різному віці. "Тримайте 10 раритетиків з моїм Сергієм Бабкіним", - заінтригувала вона.
Сергій та Сніжана Бабині (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)
Шанувальники музиканта прийшли в захват від сімейної ідилії на знімках і гармонії, що панує у парі.
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Раніше Сергій та Сніжана Бабкіни душевно привітали сина Артура.