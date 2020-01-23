Сліпуча! Пенелопа Крус блищить в Парижі в стильному комбінезоні Chanel

Пенелопа Крус – рідкісний гість на світських івентах. Найчастіше її можна помітити на масштабних кинопреміях, показах іменитих кутюр'є і прем'єрах фільмів з її участю. Тому поява знаменитої іспанської актриси викликає справжній фурор. Так, у Парижі днями відбулася прем'єра фільму "Афера в Майамі" (Wasp Network) від Олів'є Ассайяса, де Пенелопа зіграла одну з головних ролей. У французькій столиці Крус з'явилася у всій красі: зірка вибрала незвичайнийе вбрання і буквально підкорила всіх присутніх своєю нев'янучою красою.

Пенелопа Крус в Парижі (instagram.com/spletnik_ru; instagram.com/lovexpenelopecruz; instagram.com/dequemeolook)

Пенелопа вибрала для виходу комбінезон з довгими рукавами, запахом і широкими штанинами з колекції Chanel, який доповнила чорним ременем з пряжкою. Ансамбль розбавили чорні босоніжки, чорний клатч, прикрашена ланцюжком, а також золоті сережки-кільця. Макіяж зірці зробили виразний, з яскравими губами і накладними віями. Виглядала 45-річна кінодіва просто розкішно!

Пенелопа Крус для Madame Figaro Paris (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

До речі, нещодавно Пенелопа Крус знялася для відомого глянцю Madame Figaro, де, крім іншого, розповіла і про нову роль. Так, Пенелопа зізналася: щоб зіграти дружину розвідника Рене Гонзалеса, кубинку з російськими коренямиОльгу Салануеву, їй довелося докласти чимало зусиль.

Крус поринула у вивчення політичної ситуації, працювала з фахівцем, щоб придбати потрібний кубинський акцент... "Його дуже складно відтворити! Ми працювали місяцями, адже ця музичність кардинально відрізняється від іспанської мови", – поділилася Пенелопа. Також, за словами Крус, свого персонажа вона намагалася зрозуміти, незважаючи на те, що сама зірка вчинила б інакше. "Ольга дуже екстремальна у своєму виборі і в політиці, і в житті, на відміну від мене", – зізналася Пенелопа.