З каре і відвертим декольте: 45-річна Пенелопа Крус блищить у чуттєвій зйомці

Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса знялася у відомого фешн-фотографа Мерта Алас

Пенелопа Крус давно є лицем ювелірної марки Swarovski. Більше того – спеціально для бренду вона розробила цілу колекцію. Презентація лінії пройшла в Лондоні в травні. А зараз, схоже, актриса готова показати нове творіння. Кілька годин тому на її сторінці з'явилася інформація, що вони разом з Мертом Аласом готують новий "секретний" проект. Оскільки знаменитості відзначили сторінку Swarovski в Instagram, то таємниця вже наполовину розкрита.

Пенелопа Крус показала перші кадри з нового преокта (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

На знімку, який опублікувала Пенелопа, вона постала в досить спокусливому образі. Зірка одягла яскраво-червоний топ в білизняному стилі з великим вирізом, який демонструє її пишні розкішні груди. На шиї у неї красується кольє з нової колекції Swarovski. Очі зірки густо підведені темним олівцем, а губи залишені нейтральними. Такий макіяж зробив Пенелопу чарівною і чуттєвою. Складно повірити, що їй у травні виповнилося 45 років!

Актриса давно співпрацює з ювелірним домом (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Ще одна цікава деталь її образу – зачіска. Замість звичних довгих локонів вона приміряла подовжене каре. До речі, така стрижка ось вже кілька сезонів тримається в топі найпопулярніших серед знаменитостей. До фото Крус додала інтригуючий хештег "секретний проект".

Колекція, розроблена Пенелопою для Swarovski (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Фото зі знаменитою актрисою виклав у себе на сторінці і фотограф. До нього Алас додав багато теплих слів, зазначивши, що працювати з Пенелопою – однієї задоволення. "Зйомка з Пенелопою Крус – це завжди мрія, люблю тебе, мала. І спасибі Наді Сваровські за чудовий проект". На його знімку Пенелопа наділа інший одяг – тепер вона в чорному топі і шкіряній куртці, чорній міні-спідниці та на високих підборах. Мейк-ап і зачіска зірки залишилися незмінними.

45-річна Пенелопа виглядає молодо і свіжо (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Сама бізнесвумен, яка сьогодні керує брендом з більш ніж 120-річною історією, також опублікувала слова подяки. Надя Сваровські написала: "Спасибі за відмінну зйомку вчора @mertalas і @macpiggott з приголомшливою @penelopecruzoficial для нашої кампанії @atelierswarovski! Завжди здорово працювати з тобою!!". Що ж, чекаємо з нетерпінням!