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Затьмарила всіх: Пенелопа Крус в розкішному вбранні підкорила Венеціанський фестиваль

Lite » Мода 02.09.2019 - 15:33
Затьмарила всіх: Пенелопа Крус в розкішному вбранні підкорила Венеціанський фестиваль
Пенелопа Крус (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Акторка з'явилася на червоній доріжці в запаморочливій сукні

Пенелопа Крус – одна з найголовніших зірок Венециансокго кінофестивалю. Вона вже встигла показатися у всій красі на фотоколі в блакитному платті від Ralph & Russo, розшитому каменями. Закрите вгорі, з довгими рукавами, воно повною мірою продемонструвало її стрункі ноги. Доповнили наряд витончені босоніжки на високому каблуці і прикраси з дорогоцінними каменями. Макіяж їй зробили в приглушених тонах, а волосся уклали легкої хвилею. Здавалося б – куди красивіше? Але на черзі – нове неймовірної краси вбрання від вже згаданого бренду.

Затьмарила всіх: Пенелопа Крус в розкішному вбранні підкорила Венеціанський фестивальЗатьмарила всіх: Пенелопа Крус в розкішному вбранні підкорила Венеціанський фестивальПерший образ Пенелопи (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Вчора, 1 вересня, на кінофорумі був представлений фільм від режисера Олів'є Ассаяса. Пенелопа зіграла в ньому одну з головних ролей. На червоній доріжці вона з'явилася в білій шифоновій сукні Ralph & Russo сезону осінь-зима 19-20 з оголеними плечима і корсетом, прикрашеним пір'ям і камінням. Багатоярусна спідниця вбрання, що складається з «піни» воланів, надала всьому луку легкості і витонченості. Доповнили образ вишукані прикраси від Atelier Swarovski By Penélope Cruz Fine Jewelry, макіяж з акцентом на губи і сяючу шкіру, а також укладене в вільну високу зачіску волосся.

Затьмарила всіх: Пенелопа Крус в розкішному вбранні підкорила Венеціанський фестиваль

Затьмарила всіх: Пенелопа Крус в розкішному вбранні підкорила Венеціанський фестивальПенелопа в шифоновій сукні (фото: instagram.com/ralphandrusso)

Чи варто говорити, що, з'явившись перед фотографами і гостями, Пенелопа буквально прикувала до себе увагу? Розкішна і елегантна, вона була схожа на казкову принцесу або ж наречену.

Затьмарила всіх: Пенелопа Крус в розкішному вбранні підкорила Венеціанський фестиваль

Пенелопа стала головною зіркою дня (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса опублікувала кадр у себе в Instagram, подякувавши бренд за вбрання. І тут вже шанувальники змогли відвести душу, залишаючи численні емоційні коментарі під постом актриси.

До речі, на червоній доріжці знаменитсоть сяяла одна, без коханого чоловіка Хав'єра Бардема, який зараз зайнятий робочими питаннями. Шкода! Напевно йому хотілося б пройтися поруч з такою розкішною жінкою.

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