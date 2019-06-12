Чиста розкіш: Пенелопа Крус представила вишукану колекцію прикрас Swarovski

Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Актриса сама працювала над дизайном колекції

Пенелопа Крус здивувала громадськість новим талантом – актриса представила колекцію ювелірних прикрас Swarovski. Презентація виробів пройшла днями в Лондоні, а сьогодні артистка сповістила світ про цю радісну подію з допомогою свого Instagram-аккаунта. «Я хочу, щоб жінки відчували себе красивими, почували себе сильними в своєму житті. Вони повинні відчувати, що носять прикраси, які мають і красу, і сенс», – прокоментувала Пенелопа свої творіння. У створенні кільця, кольє і підвісок актриса використовувала свої улюблені камені, серед яких рубіни, сапфіри і діаманти.

Пенелопа Крус в розкішній фотосесії (instagram.com/penelopecruzoficial)

Для промо-кампанії була створена розкішна фотосесія. 45-річна красуня приміряла вечірні наряди, які ідеально доповнили вишукані прикраси: довгі сережки, кольє з великими каменями і кільця.

Зірка в прикрасах свого дизайну (instagram.com/penelopecruzoficial)

Фото вже встигли облетіти мережу і зібрати масу захоплених відгуків:

Ось це так! Така приголомшлива!

Це ідеально, вау! У мене немає слів

Дуже красива

Ти моя перша любов зі шкільної лави, і з піратського Карибського моря ти став моєю любов'ю... Серйозно, ти така гарна, і мені дуже пощастило, що я слідую за тобою IG

Яка красива молода жінка

Абсолютно досконала

Пенелопа – найкраща жінка

Красива, приваблива, чудово мила

Бездоганна

Як хтось може бути таким ідеальним

Завжди прекрасна, моя любов

Скріншот коментарів: instagram.com/penelopecruzoficial

Пенелопа Крус на Каннському кінофестивалю (instagram.com/penelopecruzoficial)

До речі, на Каннському кінофестивалі 2019 Крус також блищала в прикрасах від знаменитого бренду. В цьому році вічна муза Педро Альмадовара представляла драму «Біль і славу» – в основу фільму лягла історія про старіючого режисера, який втратив натхнення. Разом зі спеку іспанською красунею знімався Антоніо Бандерас. Варто відзначити, що він приз за кращу чоловічу роль. А ось режисер ще жодного разу не удостоївся жаданої пальмової гілки.