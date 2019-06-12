Чиста розкіш: Пенелопа Крус представила вишукану колекцію прикрас Swarovski

Актриса сама працювала над дизайном колекції
Пенелопа Крус здивувала громадськість новим талантом – актриса представила колекцію ювелірних прикрас Swarovski. Презентація виробів пройшла днями в Лондоні, а сьогодні артистка сповістила світ про цю радісну подію з допомогою свого Instagram-аккаунта. «Я хочу, щоб жінки відчували себе красивими, почували себе сильними в своєму житті. Вони повинні відчувати, що носять прикраси, які мають і красу, і сенс», – прокоментувала Пенелопа свої творіння. У створенні кільця, кольє і підвісок актриса використовувала свої улюблені камені, серед яких рубіни, сапфіри і діаманти.
Пенелопа Крус в розкішній фотосесії (instagram.com/penelopecruzoficial)
Для промо-кампанії була створена розкішна фотосесія. 45-річна красуня приміряла вечірні наряди, які ідеально доповнили вишукані прикраси: довгі сережки, кольє з великими каменями і кільця.
Зірка в прикрасах свого дизайну (instagram.com/penelopecruzoficial)
Фото вже встигли облетіти мережу і зібрати масу захоплених відгуків:
Скріншот коментарів: instagram.com/penelopecruzoficial
Пенелопа Крус на Каннському кінофестивалю (instagram.com/penelopecruzoficial)
До речі, на Каннському кінофестивалі 2019 Крус також блищала в прикрасах від знаменитого бренду. В цьому році вічна муза Педро Альмадовара представляла драму «Біль і славу» – в основу фільму лягла історія про старіючого режисера, який втратив натхнення. Разом зі спеку іспанською красунею знімався Антоніо Бандерас. Варто відзначити, що він приз за кращу чоловічу роль. А ось режисер ще жодного разу не удостоївся жаданої пальмової гілки.