Українська Леді Гага: Оля Полякова в сітчастих колготках і боді "запалила" паркет Танців з зірками

Оля Полякова (фото: СТБ)

Шанувальники назвали Полякову "нашою Леді Гагою"

Оля Полякова продовжує "засвічувати" танцполи і концертні майданчики зі своїм новим хітом "Эй, Секундочку" в дусі "дискотеки 90-х". Зазначимо, що прем'єра цього хіта відбулася зовсім недавно - під час столичного концерту "Вечір прем'єр з Катею Осадчою" (пройшов 12 листопада в столичному "Палаці Україна"). Тоді Оля і представила публіці довгоочікувану новинку. Тепер же українська "Королева ночі" намагається якомога більше максимально представити свій новий хіт. І один з кращих майданчиків для цього - безперечно, прямий ефір шоу Танці з зірками 2019.

Зазначимо, що 13-й ефір шоу Танці з зірками 2019 відбувся вчора ввечері, 17 листопада. Паркет з результатами глядацького голосування залишили одні з улюбленців проекту - Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова. Що, звичайно ж, дуже засмутило шанувальників пари.

Саме під час 13-го ефіру на паркет шоу вийшла Полякова, виконавши свій запальний хіт. Забавно, що на паркеті Оля знову "повернулася" до Хелловіну. Разом зі співачкою і підтанцьовкою також "зажигаи" зомбі, що вилазять з "могил". Загалом, номер виглядав дуже ефектно.

Ще більш ефектним було і вбрання виконавиці. Так, перед камерами Полякова танцювала в червоному шкіряному боді з блискучими срібними вставками. Як правило, вся увага була прикута до довгих і дуже струнких ніжок співачки - в чорних колготках у сіточку. На ніжках - срібні черевики на стійкому каблуці. Також на голові української красуні була незвичайна "корона".

Оля Полякова – Эй, Секундочку – Танці з зірками 2019

До речі, глядачі Танців з зірками вже встигли поділитися емоціями від виступу і нового хіта Полякової.

“Так вміє запалювати тільки Королева ночі! Було круто, правда?" - уточнять на instagram-сторінці проекту.

"Дуже запальна пісня"

"Леді Гагу нагадує..."

“Оля молодець. Найкраща прем'єра із тих, що були в цьому шоу. Яскраво, гаряче. Одразу - хіт. І головне - кожне слово звучить розбірливо. Вітаю з прем'єрою!"

"Українська леді Гага"

"Вогонь простоо!!!!"

"Ну вміє ж ця Полякова запалити сцену і залу"

“Так було круто! Оля завжди крута"

“Шоу супер, молодці. Оля запальничка, сподобалася пісня і танець"

Скріншот комменатриев: instagram.com/tanci1plus1

Нагадаємо, раніше юна дочка Полякової підкорила мережу своєю красою. Маша показала, як їй роблять макіяж.