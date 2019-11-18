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Тіна Кароль розповіла, про який незвичний подарунок на День народження мріє її син Веніамін

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.11.2019 - 13:16
Тіна Кароль розповіла, про який незвичний подарунок на День народження мріє її син Веніамін
Тіна Кароль з сином Веніаміном (фото: соцмережі артистки)

Сьогодні синові відомої співачки виповнилося 11 років — цей день Тіна Кароль і Веніамін проведуть разом у Лондоні

Син популярної української співачки, ведучою шоу Танці з зірками 2019 Тіни Кароль сьогодні, 18 листопада, святкує свій День народження. В цьому році Веніаміну виповнилося 11 років.

Незважаючи на насичений робочий графік, гастролі, щотижневі прямі ефіри на "1+1" та активну підготовку до гала-концертів "Різдвяна історія з Тіною Кароль", артистка намагається приділяти максимум часу головному чоловікові в її житті — сину Веніаміну.

Провести цей важливий день артистка вирішила разом з сином і полетіла до нього в Лондон, де він навчається. Заради цього Тіна Кароль вперше пропустила ефір шоу Танці з зірками 2019, а заміняла її в цей вечір ведуча програми "Світське життя" і шоу "Голос країни" Катерина Осадча.

Тіна Кароль розповіла, про який незвичний подарунок на День народження мріє її син Веніамін

Тіна Кароль з сином Веніаміном

Як розповіла Тіна Кароль, на свій День народження Веніамін попросив цікавий і нестандартний подарунок.

"Веніамін мріє відвідати Національний музей історії України. Попросив мене зробити йому ось такий незвичайний подарунок на День народження. А ще він дуже хотів би приїхати з Лондона в Київ на гала-концерти "Різдвяна історія з Тіною Кароль". На концерті будуть всі його улюблені суперзірки — Monatik, Время и Стекло, DZIDZIO, KHAYAT та інші. Дуже сподіваюся, що все вийде і він буде зі мною і в залі, і за лаштунками, тому що "Різдвяні історії" — це, в першу чергу, тепле родинне свято віри в диво і справжній казці", — поділилася артистка.

Нагадаємо, що святкові гала-концерти "Різдвяна історія з Тіною Кароль" пройдуть 22 грудня (16:00 і 20:00), 23 та 24 грудня (20:00) у столичному Палаці спорту, а телеверсію шоу канал "1+1" покаже на різдвяні свята.

Також раніше Тіна Кароль розповіла про екстремальну фотосесію в каньйоні Антилопа в США. Співачка зізналася, що їй довелося для красивих кадрів працювати в неймовірній спеці, вона ще віч-на-віч зіткнулася з отруйною змією і скорпіонами.

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