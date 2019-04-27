"Відчуття польоту": Катерина Кухар розповіла про зйомки в кіно

Прима-балерина поділилася враженнями від такого нового для неї досвіду
Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар зважилася спробувати свої сили на абсолютно новому для себе терені - танцівниця знімається в кіно. Народна артистка України зіграє в романтично-фантазійному фільмі "Віддана", який заснований на відомому романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія".
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася враженнями від нового цікавого досвіду і порівняла акторську гру з відчуттям польоту. Катерина також опублікувала ефектний чорно-білий портрет.
"Коли ми не боїмося впустити в своє життя щось нове, доля підносить несподівані сюрпризи! Нова, творча, наповнена азартом пропозиція відразу захопила мене..... Камео роль у художньому фільмі "Віддана" пов'язана з відчуттям польоту, сповнена адреналіном, акторською грою і навіть виконанням небезпечних трюків))) Це абсолютно новий, цікавий досвід, і образ, абсолютно не типовий для мене. Захоплююча підготовка і хвиля емоцій, що поглинула мене", - розповіла артистка.
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Головні ролі у фільмі виконають Маріанна Янушевич, Олеся Романова і Роман Луцький. Кухар же зіграє роль загадкової артистки пересувного театру, який очолює головний антагоніст стрічки, ілюзіоніст Ернст Торн. Події фільму розгортаються в Станіславі (нині Івано-Франківськ) кінця XIX - початку ХХ століття, коли місто було частиною Австро-Угорської імперії.
Шанувальники побажали балерині удачі в новій ролі і запевнили, що у неї все вийде, адже вона талановита у всьому.
Нагадаємо, зваблива Катерина Кухар влаштувала гарячі танці з Монатиком.
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