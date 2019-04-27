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"Відчуття польоту": Катерина Кухар розповіла про зйомки в кіно

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.04.2019 - 09:51
"Відчуття польоту": Катерина Кухар розповіла про зйомки в кіно
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина поділилася враженнями від такого нового для неї досвіду

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар зважилася спробувати свої сили на абсолютно новому для себе терені - танцівниця знімається в кіно. Народна артистка України зіграє в романтично-фантазійному фільмі "Віддана", який заснований на відомому романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія".

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася враженнями від нового цікавого досвіду і порівняла акторську гру з відчуттям польоту. Катерина також опублікувала ефектний чорно-білий портрет.

"Коли ми не боїмося впустити в своє життя щось нове, доля підносить несподівані сюрпризи! Нова, творча, наповнена азартом пропозиція відразу захопила мене..... Камео роль у художньому фільмі "Віддана" пов'язана з відчуттям польоту, сповнена адреналіном, акторською грою і навіть виконанням небезпечних трюків))) Це абсолютно новий, цікавий досвід, і образ, абсолютно не типовий для мене. Захоплююча підготовка і хвиля емоцій, що поглинула мене", - розповіла артистка.

&quot;Відчуття польоту&quot;: Катерина Кухар розповіла про зйомки в кіно

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Головні ролі у фільмі виконають Маріанна Янушевич, Олеся Романова і Роман Луцький. Кухар же зіграє роль загадкової артистки пересувного театру, який очолює головний антагоніст стрічки, ілюзіоніст Ернст Торн. Події фільму розгортаються в Станіславі (нині Івано-Франківськ) кінця XIX - початку ХХ століття, коли місто було частиною Австро-Угорської імперії.

Шанувальники побажали балерині удачі в новій ролі і запевнили, що у неї все вийде, адже вона талановита у всьому.

  • "Классс. Талановита людина-талановита у всьому"
  • "Нехай все у Вас вийде!!!!"
  • "Чарівно"
  • "Дуже красива"
  • "Катя ви така красуня!!!"
  • "Яка Ви тут. Ух, аж дух захоплює"
  • "Катюша, такий звабливий погляд"
  • "Загадкова красуня"
  • "Удачі! Тільки, Катерина, менше небезпечних трюків. І ще, не стійте під софітами. Бережіть себе і знімальну групу"
  • "Катя, Ви тут наче з 60х"
  • "Ааа... клас!!!!! Я вже дуже чекаю!!!! Вітаю, Катрусю!!!!"
  • "Катерина, дерзайте!!! Тільки вперед, ви приголомшлива!!!"

Нагадаємо, зваблива Катерина Кухар влаштувала гарячі танці з Монатиком.

Раніше прима-балерина Катерина Кухар захопила образом сучасної Білосніжки.

Ми також писали, що Катерина Кухар показала підрослого сина Тимура.

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