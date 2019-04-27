"Ощущение полета": Екатерина Кухар рассказала о съемках в кино

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Прима-балерина поделилась впечатлениями от столь нового для нее опыта

Прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар решилась попробовать свои силы на совершенно новом для себя поприще - танцовщица снимается в кино. Народная артистка Украины сыграет в романтично-фантазийном фильме "Віддана", который основан на известном романе Софии Андрухович "Феликс Австрия".

На своей странице в Instagram она поделилась впечатлениями от нового интересного опыта и сравнила актерскую игру с ощущением полета. Екатерина также опубликовала эффектный черно-белый портрет.

"Когда мы не боимся впустить в свою жизнь что-то новое, судьба преподносит неожиданные сюрпризы! Новое, творческое, наполненное азартом предложение сразу захватило меня..... Камео роль в художественном фильме "Віддана" связана с ощущением полета, наполненна адреналином, актерской игрой и даже выполнением опасных трюков))) Это совершенно новый, интересный опыт, и образ, абсолютно не типичный для меня. Захватывающая подготовка и волна эмоций, поглотившая меня", - рассказала артистка.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Главные роли в фильме исполнят Марианна Янушевич, Алеся Романова и Роман Луцкий. Кухар же сыграет роль загадочной артистки передвижного театра, который возглавляет главный антагонист ленты, иллюзионист Эрнст Торн. События фильма разворачиваются в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) конца XIX - начала ХХ века, когда город был частью Австро-Венгерской империи.

Поклонники пожелали балерине удачи в новой роли и заверили, что у нее все получится, ведь она талантлива во всем.

"Классс. Талантливый человек-талантлив во всем"

"Пускай все у Вас получится!!!!"

"Волшебно"

"Очень красивая"

"Катя ви така красуня!!!"

"Какая Вы тут. Ух, аж дух захватывает"

"Катюша, такой притягательный взгляд"

"Загадкова красуня"

"Удачи! Только, Екатерина, меньше опасных трюков. И еще, не стойте под софитами. Берегите себя и съемочную группу"

"Катя, Вы тут словно из 60х"

"Ааа... класс!!!!! Я уже очень жду!!!! Поздравляю, Катюша!!!!"

"Екатерина, дерзайте!!! Только вперед, вы потрясающая!!!"

Напомним, обольстительная Екатерина Кухар устроила горячие танцы с Монатиком.

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