"Моє тигреня": Катерина Кухар показала підрослого сина

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

26 лютого синові прими-балерини виповнилося 10 років

Іменита прима-балерина Національної опери України, суддя проекту Танці з зірками 2018 Катерина Кухар, яка розкрила секрет жіночої привабливості, показала милі спільні фото зі своїм сином Тимуром. На своїй сторінці в Instagram танцівниця також зворушливо привітала хлопчика з днем народження - 26 лютого йому виповнилося 10 років.

Спочатку 37-річна артистка поділилася знімком, на якому Тимур ще зовсім малюк. На фото вона тримає дитину на руках і одночасно готує щось на плиті, і при цьому щасливо посміхається. Під кадром вона написала теплі слова коханому синочкові.

Фото: Катерина Кухар з сином (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Любе моє тигреня! СКАРБ мій! День, коли ти з'явився на світ, був найщасливішим днем в моєму житті.... Ти подарував мені світло і НАДІЮ! Ти ввірвався в моє життя як маленький неприборканий МУСТАНГ, що мчить на шаленій швидкості і перевернув мій світ з ніг на голову. Цілими днями безперервно я бігала з тобою на руках легкою риссю ( ти мабуть таким чином хотів скоріше змусити мене прийти в колишню форму) тому, що тільки так ти засинав і переставав кричати ))) доводячи мене до стану легкої істерії... Лікарі переконували мене, що виною всьому шлункові кольки...... Потім, ми думали що це зуби...... Але після 10 років я твердо знаю, милий мій, що це твій характер. З яким тобі ще доведеться навчитися справлятися і вміти приборкувати його", - написала зіркова мама.

Пізніше вона виклала ще одне фото, на якому вони зображені з сином, що вже подорослішав. Хлопчик лежить на дивані, а Катерина сидить на його ручці і ніжно обіймає Тимура.

Фото: Катерина Кухар з сином (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Я знаю, що все твоє життя буде наповнене контрастами тому, що ТИ - найяскравіше світло і найгостріший біль.... І ми всі дуже тебе ЛЮБИМО.

ТИ - ЧОЛОВІК свято!!! Вдихай життя повними легенями і завжди дивись йому в обличчя! Лети по життю легко... Будь моїми крилами..." - висловила свої почуття балерина.

Шанувальники розчулились чарівним фото мами і сина і приєдналися до привітань в коментарях. Багато відзначили, що Тимур просто-таки копія тата Олександра Стоянова. Нагадаємо, що пара також виховує молодшу доньку Анастасію.

"Вітаю від душі! Нехай буде здоровим і щасливим!";

"Вітаємо вашого маленького чоловіка.нехай життя його любить і щедро обдаровує своїми сюрпризами";

"Гарні і щасливі!!!";

"Яка гарна сім'я)";

"Татова копія";

"Щаслива мама зі своєю дитиною";

"Катерина, вітаю вашого синочка з днем народження. Бажаю йому легкого і успішного життєвого шляху";

"Фото чарівне. Вітаю вас! Нехай буде здоровий і щасливий!";

"Божечки, як сестра і брат! Такі гарні!!!! з днем народження!!!!" - пишуть підписники танцівниці.

Нагадаємо, Катерина Кухар показала унікальне фото батьків в молодості.

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