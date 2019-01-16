Осадча в Данії згадала, як кубики Lego змусили її повірити в чудеса

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Катя Осадча поділилася унікальними спогадами про виховання старшого сина

Катя Осадча порадувала шанувальників "Світського життя" підготовкою нового сезону 2019 року популярної програми, для зйомок якого команда Осадчої вирушила в Данію. При цьому телеведуча поки що тримає інтригу і не зізнається, з ким саме у неї пройшло інтерв'ю в далекій країні.

Відомо тільки, що Осадча, яка раніше вразила фото без макіяжу, відвідала невелике, але відоме у всьому світі місто Біллунд. Саме тут була заснована легендарна компанія з виробництва конструкторів "Lego". Також в Біллунді знаходить великий парк розваг "Леголенд".

В рамках своєї першого в 2019 році відрядження, Осадча не відмовила собі в задоволенні прогулятися по місту, вивчити його "Лего-історію", а також поділитися зі своїми читачами цікавими спогадами про виховання старшого сина Іллі від першого шлюбу.

Катя Осадча на "батьківщині" конструктора "Лего" (фото: instagram.com/kosadcha)

Так, телеведуча відзначила, що в її житті впізнавані в усьому світі кубики "Лего" з'явилися 16 років тому — з народженням першого сина.

"З тих пір я знаю про конструктора все", — посміхається Осадча.

Ведуча зазначила, що коли її син був маленький, вони відвідали "Легопарк" в Мюнхені. І навіть відвідували тематичну виставку різних скульптур з кубиків.

При цьому в п'ять років Ілля попросив у Діда Мороза подарувати йому конструктор, вже знятий з виробництва.

"Тоді дідами морозами довелося попрацювати консьєржам одного з паризьких готелів і якимось дивом, на складі під Парижем, знайшлися залишки потрібних коробок", — згадує Осадча.

Осадча у місті Біллунд (фото: instagram.com/kosadcha)

Прогулюючись по невеликому місту Биллунг, телеведуча відзначила, що в місті практично все нагадує про його легендарному виробництві. Тут багато різних скульптур і зон відпочинку, зроблених у стилістиці кубиків "Лего".

"В Біллунді здається, що місто побудований навколо розваг, пов'язаних з конструктором: парк, величезний музей з ігровими майданчиками на даху, скульптури і тематичний готель. Взимку парк закритий, але ми з Іллею вирішили приїхати в Біллунд влітку", — уточнила Осадча.

Осадча зі старшим сином Іллею (фото: instagram.com/kosadcha)

Також у своєму instagram-сториз Осадча опублікувала кілька знімків з прогулянки по місту, а також відвідуванні різних ігрових майданчиків.

Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що зимові канікули Катя Осадча та Юрій Горбунов проводили на Мальдівах, звідки телеведуча ділилась яскравими фото райських куточків острова.

Повернувшись в Україну, Осадча встигла зустріти Меланку. При цьому для святкового вечора ведуча вибрала шикарну сукню-вишиванку від українського дизайнера.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (відео: РБК-Україна)