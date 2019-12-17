YUNA 2020: стали відомі всі номінанти музичної премії

Фото: yuna.ua

Серед кращих виконавиць: Alina Pash, alyona alyona, Jerry Heil, MARUV, Настя Каменських

16 грудня у готелі Hilton Kyiv відбулося урочисте оголошення номінантів Національної музичної премії YUNA 2020. Стали відомі імена всіх претендентів на нагороди у 16 категоріях. Номінанти ще у одній категорії – «Найкращий менеджмент артиста» – будуть сформовані оргкомітетом YUNA завтра, 17 грудня. До цього списку, за традицією, увійдуть менеджери та компанії, які працюють зі всіма цьогорічними номінованими виконавцями.

Гостями оголошення стали артисти, експерти та інсайдери сфери шоу-бізнесу, серед яких KADNAY, YUKO, Фагот, KHAYAT, Ігор Кондратюк, Мохаммад Захур, LAUD, Grohotsky, Андрій Kishe, DILEMMA та інші, а також представники багатьох медійних майданчиків – телеканалів, онлайн-проектів та друкованих видань.

Група DILEMMA

YUKO

KADNAY

18 грудня почнеться другий етап голосування журі, який традиційно проводить незмінний аудитор премії YUNA – компанія Deloitte Ukraine. Під час другого етапу й будуть визначені переможці YUNA 2020, імена яких стануть відомі у березні.

«Премія YUNA змінюється разом з музичним ринком України, – говорить Павло Шилько, співзасновник та генпродюсер YUNA. – На церемонії 2020 року ми вручатимемо на дві нагороди більше, ніж у 2019-му – тепер загалом у 17 номінаціях. Ми вирішили ввести категорії «Найкраща пісня до фільму» та «Інший формат». Поява першої пов'язана із зростанням числа колаборацій українського кіно та музичної індустрії. А «Інший формат» ми створили для тих виконавців, талант яких не помітний для радіостанцій та музичних телеканалів, але вартий відзнаки».

Церемонія нагородження премії YUNA 2020 відбудеться 24 березня 2020 року у київському Палаці «Україна».

Фото: прес-служба YUNA-2020

Повний список номінантів премії:

Найкращий виконавець:

Alekseev

MAX BARSKIH

MELOVIN

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергій Бабкін

Найкраща виконавиця:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

NK

Найкращий поп-гурт:

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

O. Torvald

Pianoбой

Антитіла

БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Краща пісня:

Дім – Время и Стекло

Жива – The HARDKISS

Зорі запалали – БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Обіцяю – NK

Охрана, отмєна – Jerry Heil

Найкраща пісня іншою мовою:

Elefante – NK

LOVE IT Ритм – MONATIK

Siren Song – MARUV

ДШ – Бумбокс

Неземная – MAX BARSKIH

Найкраща пісня для фільму:

Lego – Антитіла (фільм “Я, ти, він, вона”)

Колискова – БEZ ОБМЕЖЕНЬ (фільм “Заборонений”)

Перевал – Океан Ельзи (фільм “Захар Беркут”)

Пливе човен – DakhaBrakha (фільм “Вулкан”)

Холодно – Христина Соловій (фільм “Крути 1918”)

Найкращий дует:

Без тебе – TAYANNA та LAUD

Безодня – Бумбокс та Тіна Кароль

Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly

Кохаю – Jamala та Jah Khalib

Падло – alyona alyona та Alina Pash

Кращий відеокліп:

Elefante – NK

Hello – Антитіла

LOVE IT Ритм – MONATIK

ДШ – Бумбокс

Жива – The HARDKISS

Коханці – The HARDKISS

Найкращий альбом:

7 – MAX BARSKIH

Hello – Антитіла

LOVE IT Ритм – MONATIK

Мільярди – БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Пушка – alyona alyona

Відкриття року:

alyona alyona

Jerry Heil

KHAYAT

YOURA

КОРРУПЦИЯ

Інший формат:

Dakh Daughters

MOTANKA

SINOPTIK

Вагоновожатые

ЛУНА

Найкращий електронний хіт:

Digitalization – MOZGI

Siren Song – MARUV

ZENIT – ONUKA

Хащі – ONUKA

Шаленій – DILEMMA

Найкращий естрадний хіт:

Вуса – бренд – Павло Зібров

Де ти є – ДОРОШ

Любовница – Оля Полякова

Наталя-Наталі – Олег Винник

Роксолана – Олег Винник

Хочу на Мальдіви – Ірина Федишин

Найкращий хіп-хоп хіт:

999 – MOZGI

PRAKTIKA – YOURA

Падло – alyona alyona та Alina Pash

Проліски – MamaRika

Пушка – alyona alyona

Найкраще концертне шоу: