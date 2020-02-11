ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суперінтуіція: Сергій Притула передбачив фіналістку Нацвідбору на Євробачення-2020

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.02.2020 - 11:58
Суперінтуіція: Сергій Притула передбачив фіналістку Нацвідбору на Євробачення-2020
Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Телеведучий Сергій Притула передбачив ім'я однієї з фавориток

8 лютого пройшов перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2020. За сумою голосів виступати у фіналі будуть: KRUTЬ, Jerry Heil і Go-A. Тим часом ведучий Нового каналу і Нацвідбору Сергій Притула ще раз підтвердив: з інтуїцією у нього проблем немає.

Мабуть, за п'ять сезонів шоу «СуперІнтуїція», яке Сергій веде на Новому, йому вдалося «прокачати» своє шосте чуття. Завдяки цьому ведучий зміг передбачити одну з фіналісток Нацвідбору на Євробачення-2020 – Марину Круть.

– За підсумками того, що я бачив на репетиціях, KRUTЬ зараховував до трійки фіналістів з першого півфіналу, – говорить Сергій. – У нас був доволі рівний півфінал, без яскраво вираженого фаворита. Минулого року, здається, перший півфінал теж був такий «рівненький». Марина впоралася прекрасно. Дуже приємно, що поєднання і електроніки, і чудового вокалу, і бандури зкомпілювалося, і цей пазлик вийшов дуже гарним. Настільки, що сподобався і глядачам, і журі.

KRUTЬ — 99 (Eurovision 2020, Ukraine)

Інтуїція допомагає ведучому в житті, але заробляти на ній він ніколи не намагався.

– Ви знаєте, мені в житті ніколи не вдавалося робити правильно кілька речей: барижити і грати на тоталізаторі, – розповідає ведучий Нового каналу. – Вірніше, я одного разу спробував, а потім ще кілька місяців роздавав борги (усміхається). І тому вже десь 21 рік до букмекерських контор не підходжу в принципі.

Дивіться новий сезон шоу «СуперІнтуїція» з 26 лютого о 19:00 на Новому каналі.

Суперінтуіція: Сергій Притула передбачив фіналістку Нацвідбору на Євробачення-2020

Нагадаємо, що другий півфінал Нацвідбору на Євробачення-2020 відбудеться 15 лютого.

2-ї півфінал (15 лютого):

  1. MOONZOO feat. F. M. F. Sure
  2. FO SHO
  3. Еліна Іващенко
  4. Олександр Порядинський
  5. GARNA
  6. KHAYAT
  7. David Axelrod
  8. TVORCHI
KRUTЬ та Духовное Лицо презентували спільне відео на конкурсну пісню для Нацвідбору на Євробачення 2020
Новини України Сергій ПритулаНацвідбірЄвробачення 2020
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся