Небезпечний спорт: дочка Олі Полякової налякала шанувальників розбитим обличчям

Дівчина впала з коня під час верхової прогулянки
В Україні триває карантин, і зірки шоу-бізнесу та їхні діти розважаються, як можуть. Наприклад, співачка Оля Полякова з дочками Машею і Алісою разом приготували шоколадні кекси і відобразили весь процес на відео для шанувальників. 15-річна Маша крім того ділиться в мережі ефектними кадрами з більш ранніх фотосетів, а також не залишила своє захоплення - верхову їзду.
Активна дівчина відправилася на прогулянку верхи по засніженому лісі, однак щось пішло не так і Маша впала з коня. Юна блогерша отримала легкі травми, проте не змогла втриматися від того, щоб зробити фото для Instagram.
На знімку вона сидить на припорошеному снігом піску і завзято посміхається в об'єктив, при цьому на обличчі в дівчини можна побачити кров. Кінь, до речі, стоїть поруч з нею і наче б теж позує на камеру. Полякова-молодша не втратила свого позитиву навіть в такій ситуації.
"Сьогодні впала з коня, розбила ніс, і пошкодила ногу, але фоточку не зробити не могла", - поділилася Марія.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Стурбовані підписники закидали дівчину коментарями, закликаючи бути обережніше і скоріше одужувати.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, раніше стильна дочка Олі Полякової Маша зробила зізнання про особисте життя і заявила, що у неї є кохана людина.