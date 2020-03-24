Небезпечний спорт: дочка Олі Полякової налякала шанувальників розбитим обличчям

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина впала з коня під час верхової прогулянки

В Україні триває карантин, і зірки шоу-бізнесу та їхні діти розважаються, як можуть. Наприклад, співачка Оля Полякова з дочками Машею і Алісою разом приготували шоколадні кекси і відобразили весь процес на відео для шанувальників. 15-річна Маша крім того ділиться в мережі ефектними кадрами з більш ранніх фотосетів, а також не залишила своє захоплення - верхову їзду.

Активна дівчина відправилася на прогулянку верхи по засніженому лісі, однак щось пішло не так і Маша впала з коня. Юна блогерша отримала легкі травми, проте не змогла втриматися від того, щоб зробити фото для Instagram.

На знімку вона сидить на припорошеному снігом піску і завзято посміхається в об'єктив, при цьому на обличчі в дівчини можна побачити кров. Кінь, до речі, стоїть поруч з нею і наче б теж позує на камеру. Полякова-молодша не втратила свого позитиву навіть в такій ситуації.

"Сьогодні впала з коня, розбила ніс, і пошкодила ногу, але фоточку не зробити не могла", - поділилася Марія.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Стурбовані підписники закидали дівчину коментарями, закликаючи бути обережніше і скоріше одужувати.

Як ти так примудрилася?

Будь акуратніше

Бідолаха, дуже красива

Йомайо! Видужуй

Бідолаха мені так тебе шкода

Машулька Одужуй! Люблю тебе і маму........ Ви принадність! Це старт перед великим злетом

Кінь позує

Жах

Бережі собі

Господи Маша,обережно

Я подумала ви що то знімаєте, а це грим

У будь-якій ситуації : фоткатися в Instagram

Кататися звичайно ж круто, але будь обережніше. Шрами дівчат не красяти можна отримати серйозні травми. А ти така красоточка і умничка

Позитив треба шукати скрізь)

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, раніше стильна дочка Олі Полякової Маша зробила зізнання про особисте життя і заявила, що у неї є кохана людина.