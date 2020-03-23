ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Оля Полякова з доньками показала, як приготувати шоколадні кекси (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.03.2020 - 09:29
Оля Полякова з доньками показала, як приготувати шоколадні кекси (відео)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зіркова мама розважила дівчаток готуванням

Оля Полякова не перестає ділитися зі своїми підписниками хроніками карантину. Співачка, як і багато інших українських селебрітіс, залишилося на домашній самоізоляції. Разом зі своєю зірковою мамою на карантині також залишаються її дочки - Маша і Аліса. При цьому Полякова підкреслює, що дівчаток треба хоч чимось займати. Особливо складно домашня ізоляція дається 8-річній Алісі. Однак Полякова по максимуму виявляє креативність і материнську турботу. На минулих вихідних українська "Королева ночі" балувала дівчаток домашньою випічкою. Разом з Машею і Алісою Оля приготувала шоколадні кекси.

При цьому Оля не просто похвалилася вже готовим результатом. А показала на відео весь процес приготування. Більш того, Оля вийшла у прямий ефір з підписками.

“Сподіваюся, що ваш карантин проходить добре. Ви ще не зійшли з розуму... Кажуть, що жінка з чотирма дітьми через тиждень карантину придумала вакцину від коронавіруса, — жартує Оля. — Я, чесно кажучи, теж на порозі відкриття цієї вакцини. Тому що ми всі тут сходимо потихеньку з розуму. І щоб не зійти, ми вирішили спекти кекси. Кекси ми будемо робити шоколадні, тому що Аліса запропонувала робити какашні кекси".

Також Оля жартома назвала дочок "здичавілими від карантину дітьми".

Далі українська виконавиця з доньками приступила до готування.

Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Оля Полякова з доньками ділиться рецептом шоколадних кексів

Трохи пізніше уже в розділі сторіз Оля записала коротке веселе відео з донькою. Аліса тримає в руках великий піднос з тими самими шоколадними апетитними кексами, які допомагала мамі готувати. Полякова вмовляє дівчинку посидіти хоч трохи смирно і посміхнутися ка на камеру. Однак активна Аліса вирішила трохи побавитися.

Оля Полякова з доньками показала, як приготувати шоколадні кекси (відео)

Оля Полякова з доньками показала, як приготувати шоколадні кекси (відео)

Скріншоти: instagram.com/polyakovamusic

Після готування і насиченого карантинного дня Полякова вирішила присвятити трохи часу собі. І запросила в гості масажистку. “Як же я люблю цей карантин. А Іринка допомагає мені його пережити", — коментує коротке відео Полякова.

Оля Полякова з доньками показала, як приготувати шоколадні кекси (відео)

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

До речі, нагадаємо, що під час карантину Полякова пообіцяла підписникам буквально кожен вечір виходити в прямий ефір. Співачка читає казки на ніч своїм дочкам і дітям своїх шанувальників. Як зазначила раніше Оля, у сучасних мам іноді просто немає часу на це заняття. Хоча читання книг з дітьми не можна недооцінювати. Цей процес зближує батьків з дитиною. Також прищеплює дитині любов до читання, розвиває у неї фантазію. Крім того, Оля наголошувала під час прямих ефірів, що деякі дитячі казки мають ефект психотерапії.

Стильна дочка Олі Полякової зробила зізнання про особисте життя Не витримала б таку славу: Оля Полякова розповіла про свій шлях до успіху
Новини України Оля ПоляковарецептиМаша Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся