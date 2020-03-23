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У шкіряному корсеті і яскравій шубці: дочка Олі Полякової викликала фурор яскравим фотосетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.03.2020 - 16:32
У шкіряному корсеті і яскравій шубці: дочка Олі Полякової викликала фурор яскравим фотосетом
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина заслужила "комплімент" від зіркової мами

Дочка Олі Полякової, Маша Полякова, на карантині не сумує. Нещодавно дівчинка опублікувала фото, зроблене в спорожнілому центрі Києва – дівчина з сім'єю живе в самому серці столиці і із задоволенням гуляє по історичними вуличками. Тепер же дочка зірки вирішила ділитися результатами своїх фотосетів з особистого архіву, адже Маша займається моделінгом і мріє пов'язати своє життя з творчістю, правда, не знає, на якій сфері зупинитися. А поки дочка "Королеви ночі" публікує свої эфектні фотосети, один з яких справив враження навіть на її маму.

Маша відображена в білій сукні-сорочці оригінального крою з відкритим і приспущеним плечем. Вона додала вбранню "родзинку" у вигляді шкіряного коричневого пояси-корсета з баскою, який підкреслив її тонку талію. Дівчина розпустила волосся і продемонструвала макіяж в природних тонах.

"Мама сказала: ніхрена собі! А ви як опишете цю фотку?" - залишила провокаційний підпис під ефектними кадрами Маша.

У шкіряному корсеті і яскравій шубці: дочка Олі Полякової викликала фурор яскравим фотосетом

У шкіряному корсеті і яскравій шубці: дочка Олі Полякової викликала фурор яскравим фотосетом

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники дівчини розділили думку її прогресивної мами і скупали Машу в компліментах.

  • Красива мамина копія
  • Шикарна
  • Дуже красива
  • Бомба
  • Супер красуня, вся в маму
  • Як ти подорослішала

Скріншот коментарів

Ще один яскравий сезонний фотосет – Маша в червоній еко-шубці з затишним капюшоном і великими написами на подолі. Вона доповнила розслаблений образ світлими укороченими джинсами і масивними білими кросівками.

"Як вам на вулиці, після похолодання, вже встигнули утеплитися?" - поцікавилася дівчина.

У шкіряному корсеті і яскравій шубці: дочка Олі Полякової викликала фурор яскравим фотосетом

У шкіряному корсеті і яскравій шубці: дочка Олі Полякової викликала фурор яскравим фотосетом

У шкіряному корсеті і яскравій шубці: дочка Олі Полякової викликала фурор яскравим фотосетом

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

В коментарях фолловери Маші поскаржилися на різку зміну погоди, але і не забули залишити компліменти для юної моделі.

  • 1 фото ЧУДОВЕ, як і модель!
  • Красуня
  • Гарна
  • Симпатична
  • Справжня принцеса.Дочка королеви

    У шкіряному корсеті і яскравій шубці: дочка Олі Полякової викликала фурор яскравим фотосетом

    У шкіряному корсеті і яскравій шубці: дочка Олі Полякової викликала фурор яскравим фотосетом

    Скріншот коментарів

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