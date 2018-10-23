Небезпечні джунглі: Каменських в леопардовому вбранні здивувала мережу

Співачка постала перед фанатами у відвертому образі
Українська pop / r'n'b-співачка, ведуча та автор NKblog Настя Каменських поділилася зі своїми підписниками новим знімком у незвичному образі. Відповідне фото можна подивитися в Instagram.
На знімку Настя Каменських позує в леопардовому костюмі з чорним ременем і ланцюгами. Образ доповнює незвичайний плащ. Декорації навколо створюють атмосферу джунглів.
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Шанувальники оцінили образ Насті, вони відзначили апетитні форми, які вдало підкреслив костюм, а також гарно укладену зачіску виконавиці:
"Фігура-бомба!";
"Красуня";
"найкраща";
"Напевно, в минулому житті була кішкою";
"Шикарно";
"Все супер, але леопард не дуже";
"Кудрі милі";
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що Притула розповів, як намагався "спокусити" Настю Каменських.
Ми писали, що Каменських розкрила подробиці туру по Латинській Америці.
А також про те, що фанати Насті Каменських розкритикували її нову фотографію, назвавши її "вульгарною".
Відео: РБК-Україна