Небезпечні джунглі: Каменських в леопардовому вбранні здивувала мережу

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка постала перед фанатами у відвертому образі

Українська pop / r'n'b-співачка, ведуча та автор NKblog Настя Каменських поділилася зі своїми підписниками новим знімком у незвичному образі. Відповідне фото можна подивитися в Instagram.

На знімку Настя Каменських позує в леопардовому костюмі з чорним ременем і ланцюгами. Образ доповнює незвичайний плащ. Декорації навколо створюють атмосферу джунглів.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники оцінили образ Насті, вони відзначили апетитні форми, які вдало підкреслив костюм, а також гарно укладену зачіску виконавиці:

"Фігура-бомба!";

"Красуня";

"найкраща";

"Напевно, в минулому житті була кішкою";

"Шикарно";

"Все супер, але леопард не дуже";

"Кудрі милі";

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Притула розповів, як намагався "спокусити" Настю Каменських.

Ми писали, що Каменських розкрила подробиці туру по Латинській Америці.

А також про те, що фанати Насті Каменських розкритикували її нову фотографію, назвавши її "вульгарною".

Відео: РБК-Україна