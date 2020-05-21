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Просто цукерочка: Лілія Подкопаєва захопила образами в стильних сукнях-вишиванках

Lite » Мода 21.05.2020 - 12:26
Просто цукерочка: Лілія Подкопаєва захопила образами в стильних сукнях-вишиванках
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Подкопаєва також приєдналася до зоряного флешмобу

Сьогодні, 21 травня відзначають День вишиванки. Звичайно ж, українські селебрітіс не залишаються осторонь цього свята і поспішають похвалитися колекціями яскравих нарядів з багатою вишивкою. І схоже, що у Джамали з'явилася "конкурентка". Зазначимо, що спеціально до Дня вишиванки вагітна Джамала опублікувала цілу серію фото, на яких позує в п'яти різних, але дуже красивих сукнях з розкішним квітковим орнаментом. Лілія Подкопаєва не відстає від модного флешмобу. Як з'ясувалося, українська спортсменка також може похвалитися різноманітною колекцією стильних нарядів.

41-річна Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики зібрала в одному пості фото, на яких позує у вишуканих сукнях-вишиванках. В арсеналі Подкопаєвої є також дуже сучасні міні-сукні, які підійдуть як для ділових або вечірніх виходів.

"Вишиванка — вишуканий символ України!" — так підписала серію фото Подкопаєва.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Зазначимо, що Лілія Подкопаєва проживає в США, а саме — в місті Атланта, штат Джорджія. Тут проживає її цивільний чоловік, бізнесмен Ігор Дубинський. Від якого у вересні 2019 року спортсменка народила дівчинку. Дівчинку назвали Евеліною.

Разом з матір'ю своєї іменитої також проживають діти від попереднього шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним — прийомний син Вадим і рідна дочка Кароліна. До речі, дівчинку назвали на честь її хрещеної матері — співачки Ані Лорак (справжнє ім'я — Кароліна Куєк).

Тим часом шанувальники Подкопаєвої також поспішили залишити приємні коментарі під її новим святковим постом:

  • Гарні вишиванки і Вам у них добре!
  • Красива жінка з гарним смаком!
  • Наша україночка! Хай щастить!
  • Класно би було, якби всією родиною так фотографувалися)
  • Baby, ти прекрасна!
  • Просто цукерочка
  • Неймовірно красива! І дочка маленька принцеса
  • Красуня! Дуже гарні сукні

Просто цукерочка: Лілія Подкопаєва захопила образами в стильних сукнях-вишиванках

Скріншот коментарів: instagramcom/podkopayeva_official

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва зачарувала рідкісним фото з малятком Евеліною на березі океану.

Автор: Юля Петрова

Теги Новини України Лилия Подкопаева
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