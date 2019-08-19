Ольга Сумська відверто зізналася, за що старша дочка ображається на неї

Ольга Сумська з донькою Антоніною (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумська також поділилася своєю найзаповітнішою мрією

Ольга Сумська, яка до цього захопила мережу сімейною фотосесією, в ексклюзивному інтерв'ю журналістам програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповіла про своїх дочок. Артистка зізналася, чому її старша дочка Антоніна ображається на неї і як вона почувається у ролі бабусі.

Для актриси зібрати разом всіх дітей досить складно, адже старша дочка має свою сім'ю, а молодша навчається в університеті. Тому кожна зустріч для них особлива.

"Коли ми збираємося разом, я обіймаю дівчат – мені дуже подобається їх обійняти, розцілувати, тому що ми так рідко зустрічаємося", – розповіла Ольга Сумська в ефірі каналу "Україна".

І вже сьогодні старша дочка артистки Тоня не хоче повторювати маминих помилок.

"Тонечка зростала, ходила в школу, і фактично протягом 10 років нею займалися мої батьки. Вона мені вже сьогодні каже: "Мамо, ось так як ти поводилася зі мною, я зі своєю донькою не буду, адже ти не приділяла багато уваги – займалася кар'єрою", – зізнається Сумська.

Ольга Сумська з донькою Антоніною (фото: instagram.com/olgasumska)

Тож дворічну донечку Єву Тоня няньчить сама. Зоряну ж бабусю онука "бабусею" не називає – кличе Улею, з'єднавши: бабуся і Оля. І справді – яка з Ольги Сумської бабуся?!

"Сьогодні такі бабусі, знаєте, вони такі гламурні, модні, випромінюють сексуальність – вони сучасні, такі собі бізнес-леді. Це розквіт для жінки! У 50 жінки народжують, виходять заміж – це вже друга молодість!", – коментує Ольга Сумська.

Відома українська актриса розповіла, про що мріє вже не один рік.

"Спектакль, де ми зіграємо всією сім'єю – це моя мрія! Мені дуже хочеться, але, як всіх зібрати? Звичайно, періодично ми робимо пропозиції Антоніні, молодша ж ще просто не досвідчена", – поділилася актриса з журналістами програми "Ранок з Україною".

Але це питання часу. Молодша дочка артистки Аня також вибрала акторство і поступила в університет ім. Карпенка-Карого. А це вже третє покоління акторів у зірковій сім'ї.

Нагадаємо, раніше Сумська відверто зізналася, що її дратує в чоловікові. При цьому артистка підкреслює, що Борисюк - прекрасний батько і господар.