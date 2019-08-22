"Он меня обцеловал": Ольга Сумская отмечает 53-летие

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Первой Ольгу всегда поздравляет муж

22 августа народная артистка Украины Ольга Сумская празднует свой День рождения. Известной украинской актрисе, "прекрасной Роксолане" исполнилось 53 года! Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", узнали, кто из года в год первым поздравляет звезду и какие подарки Ольга получает от мужа. Отметим, что до этого Сумская откровенно призналась, за что старшая дочь обижается на нее.

Сегодня Ольга Сумская празднует День рождения, но утро звезды начинается обычно – с самых родных и дорогих. Во дворе у дома артистка играет с домашними любимцами – собаками и рассказывает, кто обычно первым поздравляет ее с личным праздником.

"Конечно, первым поздравил Виталик. Он меня обцеловал, подарил все, что хотел. Это счастье, когда есть такая нежность! – поделилась Ольга Сумская в программе "Ранок з Україною". – А насчет подарков – я ему намекаю, иногда даже посылаю фото с подписью: "Солнышко, там-то и там-то я забронировала красивые украинские бусы".

На своей страничке в сети instagram Ольга уже опубликовала серию видео с супругом. Виталий Борисюк преподнес возлюбленной роскошный букет белоснежных роз и нежно поздравил ее с днем рождения.

Скриншоты: instagram.com/olgasumska

Потому что с мужем у актрисы полная гармония и взаимопонимание. Но поклонники тоже в состоянии удивить Ольгу Сумскую.

"Мне подарили цветы, в которые были спрятаны бриллианты. Однажды. Какие-то таинственные поклонники", – признается актриса в эфире канала "Украина".

Конечно, сегодня на Ольгу Сумскую ждет множество подарков и поздравлений. Но одного – особого человека актриса поздравит сама.

"Первой я всегда поздравляю маму с тем, что она меня родила. Кстати, в страшных муках. Она меня рожала двое суток. Я ей очень тяжело далась", – впервые рассказала Ольга Сумская в программе "Ранок з Україною".

Напомним, ранее Сумская рассказала, что ее раздражает в муже. По словам артистки, иногда ее супругу не хватает экспрессии в отношениях.

Также Ольга Сумская позировала на пляже в роскошном платье-вышиванке. Актриса приняла участие в съемках ТВ-шоу "Битва экстрасенсов", что понравилось не всем поклонникам