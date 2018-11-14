З Олею Поляковою трапився пікантний конфуз під час виступу

Відео: YouTube/Ліга Сміху
Відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно зізналася, що ненавидить шопінг засвітила груди у півфіналі шоу "Ліга Сміху". Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі проекта.
Під час номеру з молдовською командою "Стояновка" у артистки сповзла сукня, показавши її напівпрозору білизну.
Скріншот з відео
Крім того, під час виступу Полякову поцілував взасос лідер команди "Стояновка" Іван Люленов.
Скріншот з відео
В коментарях активно підхопили тему з казусом Олі Полякової:
"Для більшої кількості переглядів треба було підписати "сосок Полякової", - написали під роликом.
"А Іван за красою прикрив сосок" – підмітив ще один юзер.
"60% виступу - вульгарщина. Хіба таким має бути виступ переможця сезону?" - обурився Никита Чабанюк.
Нагадаємо, Оля Полякова виклала оголене відео у своєму Instagram. Також співачка розповіла скільки їй обійшлося шоу "Королева ночі".
Відео: РБК-Україна