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З Олею Поляковою трапився пікантний конфуз під час виступу

Lite » Зірки 14.11.2018 - 15:02

Відео: YouTube/Ліга Сміху

Відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно зізналася, що ненавидить шопінг засвітила груди у півфіналі шоу "Ліга Сміху". Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі проекта.

Під час номеру з молдовською командою "Стояновка" у артистки сповзла сукня, показавши її напівпрозору білизну.

З Олею Поляковою трапився пікантний конфуз під час виступу

З Олею Поляковою трапився пікантний конфуз під час виступуСкріншот з відео 

Крім того, під час виступу Полякову поцілував взасос лідер команди "Стояновка" Іван Люленов.

З Олею Поляковою трапився пікантний конфуз під час виступу

З Олею Поляковою трапився пікантний конфуз під час виступуСкріншот з відео 

В коментарях активно підхопили тему з казусом Олі Полякової:

"Для більшої кількості переглядів треба було підписати "сосок Полякової", - написали під роликом.

"А Іван за красою прикрив сосок" – підмітив ще один юзер.

"60% виступу - вульгарщина. Хіба таким має бути виступ переможця сезону?" - обурився Никита Чабанюк.

Нагадаємо, Оля Полякова виклала оголене відео у своєму Instagram. Також співачка розповіла скільки їй обійшлося шоу "Королева ночі".

Відео: РБК-Україна

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