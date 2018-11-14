З Олею Поляковою трапився пікантний конфуз під час виступу

Відео: YouTube/Ліга Сміху

Відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно зізналася, що ненавидить шопінг засвітила груди у півфіналі шоу "Ліга Сміху". Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі проекта.

Під час номеру з молдовською командою "Стояновка" у артистки сповзла сукня, показавши її напівпрозору білизну.

Скріншот з відео

Крім того, під час виступу Полякову поцілував взасос лідер команди "Стояновка" Іван Люленов.

Скріншот з відео

В коментарях активно підхопили тему з казусом Олі Полякової:

"Для більшої кількості переглядів треба було підписати "сосок Полякової", - написали під роликом.

"А Іван за красою прикрив сосок" – підмітив ще один юзер.

"60% виступу - вульгарщина. Хіба таким має бути виступ переможця сезону?" - обурився Никита Чабанюк.

Нагадаємо, Оля Полякова виклала оголене відео у своєму Instagram. Також співачка розповіла скільки їй обійшлося шоу "Королева ночі".

Відео: РБК-Україна