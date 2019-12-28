Не перестаю вірити: Лілія Ребрик зачарувала зворушливою новорічною історією

Лілія Ребрик розповіла новорічну історію (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія Ребрик зачарувала новорічною фотографією і поділилася спогадами

Лілія Ребрик продовжує зачаровувати шанувальників своїми образами. На цей раз теледіва опублікувала новорічне фото на фоні ялинки, а також поділилася новорічною історією. Також телеведуча повідомила фанатам, що вона досі вірить у Діда Мороза, а також чудеса, які трапляються під Новий рік. Яскравий знімок української телезірки з'явився на її сторінці в Instagram.

"Я не знаю як вам, а до мене Дід Мороз вже прийшов! Особисто. Сказав, що я перша, тому, що була чемною дівчинкою. Не знаю як діти, а я вірю в Діда Мороза!!! І в Миколайчика вірю. Тому він і приходить до мене. Спасибі, Дідусю! А Ваші діти вірять у Діда Мороза?" - поцікавилася Ребрик.

Лілія Ребрик показала новорічне фото з Дідом Морозом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Теледіва підкреслила, що потрібно вірити в чудеса, незважаючи на свій вік. Вона згадала, як її донька Діана дізналася у Діді Морозі дідуся, але все одно продовжувала писати листи казковому дідусю.

"Пам'ятаю, як Діанці було три рочки, ми поїхали в Чернівці: приходить Дід Мороз до неї (так старався, такий костюм у нього був, борода, мішок з подарунками) - а Діана уважно подивилася і каже: "Ти дивись, тільки що був Дідусь Ваня - а став Дідом Морозом). Але листи вона регулярно пише. Я пам'ятаю, як вже була дорослою, все як розуміла, а так не хотіла переставати вірити. І мені здається, що правильно робила. Чим старше стаєш, тим більше віриш!!! Чудес Вам приємних і радість в кожен дім !!! "- написала Лілія.

Шанувальники телеведучої в коментарях поділилися своїми емоціями. Багато фанатів відзначили, що їхні діти продовжують вірити в диво і Діда Мороза.

Мій молодший син в 11 класі, вірить і в Миколая і в Діда Мороза . Каже,як невірити, то і не інтересно......і в дитинстві вірили і в дорослому житті. І дай Бог, щоб до самої старості приходив ,це ж чудово і приємно.

Лілічка, із прийдешніми святами вас та вашу батьківщину. Даруйте людям радість і далі. Дивлячись на вас, хочеться щоб всі були такими щасливими, як ві.

Хоч і дорослі, все одно всі вірте в Діда Мороза, Санта Клауса,Миколая)) тому що це диво, хоч ми його творимо самі, але це приємно і незвичайно))) Веселих свят, Ліля)) і всій вашій сім'ї))

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)