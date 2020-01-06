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Ольга Сумська поділилася теплими родинними фото і фірмовим рецептом куті

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.01.2020 - 17:32
Ольга Сумська поділилася теплими родинними фото і фірмовим рецептом куті
Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса з рідними проводить різдвяні свята у Карпатах

Ольга Сумська дуже любить свою велику сім'ю і свята намагається обов'язково проводити з рідними людьми. До речі, нещодавно стало відомо про прийдешнє поповнення в сімействі - старша дочка актриси, 29-річна Антоніна Паперна вагітна другою дитиною, так що Ольга вдруге стане бабусею! Тоня з чоловіком Володимиром Ягличем вже виховує 2-річну доньку Єву. А напередодні Різдва Сумська разом із чоловіком Віталієм Борисюком і молодшою донькою Ганною вирушила в Карпати.

Сімейство готується до Різдва і свят-вечора в романтичному Яремче. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася теплими і душевними сімейними фото. Знаменитість позує в розкішному платті-вишиванці у підлогу гірчично-жовтого кольору.

Її чоловік також одягнув вишиванку, Ганна ж віддала перевагу більш сучасній версії і відображена у вишитій сорочці.

Ольга Сумська поділилася теплими родинними фото і фірмовим рецептом кутіОльга Сумська поділилася теплими родинними фото і фірмовим рецептом куті

Фото: Ольга Сумська з чоловіком і дочкою Анною (instagram.com/olgasumska)

На кадрах Ольга тримає в руках блюдо з кутею, яку сама приготувала за своїм фірмовим рецептом. Актриса щедро поділилася ним з шанувальниками.

"Сьогодні, 6 січня святий вечір! Готуємо смачну кутю разом! Ось мій фірмовий рецепт: варимо спеціальний швидкого варіння сорт пшениці до готовності (тут важливо не переварити!), окремо запарюємо сухофрукти (курага, родзинки, хто любить-чорнослив, груші, яблука), цей навар зберігаємо, який потім додамо до куті! Також окремо запарюємо волоські горіхи, щоб з них вийшла гіркота. Далі беремо мак, заливаємо водою, додаємо пару ложок цукру і варимо 15хв. на малому вогні, потім перетираємо в ступці або мелемо на м'ясорубці...Зварену пшеницю (якщо не знайшли, можна замінити булгуром, рисом) змішуємо з подрібненими сухофруктами (перемолоти ) і перетертим маком! Зараз як раз час меду! Його додаємо за смаком... Якщо суміш суха, долийте навару з сухофруктів. Отже, все начебто є, але чогось не вистачає! Секретні інгредієнти: трохи ЦУКАТІВ І ЛОЖКА КОНЬЯКУ, для аромату...Таку кутю можна їсти тричі на день весь тиждень. І не набридне. Потім звичайно, не влізаєш в одні штани, але ж яке задоволення! Всім приємного апетиту! Гарного свята! Христос ся рождає!" - детально розписала процес приготування різдвяної страви Сумська.

Ольга Сумська поділилася теплими родинними фото і фірмовим рецептом куті

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Підписники активно дякують зірці за корисний рецепт і вітають з наступаючим Різдвом.

  • Пані Олю, Ви така красива жінка і талановита актриса! Просто люблю і поважаю Вас. Дякую за такий гарний рецепт!
  • Клас! Спасибі за такий душевний рецепт! Привіт вам з Одеси))
  • Дякую , за дуже смачну кутю !!!!! Гарного свята!
  • Славімо Його!
  • Щасливого Різдва !!!
  • Неймовірної краси, мудрості і жіночності жінка! Пані Ольго, щасливого Різдва Вашій родині і Божої благодаті Вашій хаті
  • Смачноі куті
  • Спасибі Величезне Олечка! З Наступаючим Різдвом! ЩАСТЯ всій Вашій родині!!!
  • Як вчасно Ви поділилися рецептом Дуже дякую, обов'язково спробую саме його. Зі святом Вас
  • Дякую за рецепт обов'язково приготую
  • Гарна донечка у Вас

Ольга Сумська поділилася теплими родинними фото і фірмовим рецептом куті

Скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, Ольга Сумська зачарувала новорічними дитячими фото з сестрою Наталею.

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