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Олегу Віннику подарували незвичайний презент у Бердянську

Lite » Зірки 30.10.2018 - 07:50
Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk
Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Популярний артист отримав "смачний" подарунок від шанувальників

Улюбленець жінок Олег Винник поділився на своїй сторінці в Instagram фото, на якому продемонстрував сюрприз від фанатів у Бердянську.

Артист повідомив, що отримав букет з сушеної риби.

"Бердянський букет до пива", - підписав кадр Винник.

Судячи з фото, Олегу припав до смаку цей презент.

Олегу Віннику подарували незвичайний презент у Бердянську

Олегу Віннику подарували незвичайний презент у БердянськуСкріншот: instagram.com/olegg.vynnyk

Нагадаємо, раніше Олег Винник зізнався, що завжди користувався попитом у прекрасної статі.

Як повідомлялося раніше, на онлайн-майданчику для оголошень за 4 тисячі гривень продают пачку недоеденного Олегом Вінником печива.

Нещодавно співак показав українцям будинок, в якому він виріс і познайомив зі своїми близькими родичами.

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Відео: РБК-Україна

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