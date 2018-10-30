Олегу Віннику подарували незвичайний презент у Бердянську

Популярний артист отримав "смачний" подарунок від шанувальників
Улюбленець жінок Олег Винник поділився на своїй сторінці в Instagram фото, на якому продемонстрував сюрприз від фанатів у Бердянську.
Артист повідомив, що отримав букет з сушеної риби.
"Бердянський букет до пива", - підписав кадр Винник.
Судячи з фото, Олегу припав до смаку цей презент.
Скріншот: instagram.com/olegg.vynnyk
Нагадаємо, раніше Олег Винник зізнався, що завжди користувався попитом у прекрасної статі.
Як повідомлялося раніше, на онлайн-майданчику для оголошень за 4 тисячі гривень продают пачку недоеденного Олегом Вінником печива.
Нещодавно співак показав українцям будинок, в якому він виріс і познайомив зі своїми близькими родичами.
Відео: РБК-Україна