На OLX за внушительную сумму денег продают печенье Олега Винника

Фото: Коллаж РБК-Украина

Недоеденная пачка стоит 4 тысячи гривен

Не так давно на онлайн-площадке для объявлений о продаже подержанных товаров была обнаружена пачка недоеденного печенья Олега Винника. Соответствующий пост можно посмотреть на OLX.

За четыре тысячи гривен вниманию пользователей предлагается печенье, которое Олег Винник распечатал во время концерта, но не съел полностью, отдав большую часть пачки гримерам.

Скриншот поста: (olx.ua)

Также предлагается купить стаканчик, которым пользовался исполнитель. Цена такой "ценности" более демократичная. Такой предмет быта вам обойдется всего в 100 гривен.

Скриншот поста: (olx.ua)

Напомним, что застрявшему в туалете китайцу понадобилась помощь спасателей.

Кстати, в России недавно произошел курьез. Во время раздачи пирожных от россиян пришлось "отбиваться" тем, что раздавали.

Мы писали, что в сети в очередной раз заметили курьезные нестыковки с ростом Путина. Это заметил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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