ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На OLX за внушительную сумму денег продают печенье Олега Винника

Lite » Приколы 19.10.2018 - 08:43
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Недоеденная пачка стоит 4 тысячи гривен

Не так давно на онлайн-площадке для объявлений о продаже подержанных товаров была обнаружена пачка недоеденного печенья Олега Винника. Соответствующий пост можно посмотреть на OLX.

За четыре тысячи гривен вниманию пользователей предлагается печенье, которое Олег Винник распечатал во время концерта, но не съел полностью, отдав большую часть пачки гримерам.

На OLX за внушительную сумму денег продают печенье Олега ВинникаСкриншот поста: (olx.ua)

Также предлагается купить стаканчик, которым пользовался исполнитель. Цена такой "ценности" более демократичная. Такой предмет быта вам обойдется всего в 100 гривен.

На OLX за внушительную сумму денег продают печенье Олега ВинникаСкриншот поста: (olx.ua)

Напомним, что застрявшему в туалете китайцу понадобилась помощь спасателей.

Кстати, в России недавно произошел курьез. Во время раздачи пирожных от россиян пришлось "отбиваться" тем, что раздавали.

Мы писали, что в сети в очередной раз заметили курьезные нестыковки с ростом Путина. Это заметил украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Как депутаты "валяют дурака" в Раде (видео: РБК-Украина)

Новости Украины приколыкурьезыОлег Винник Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь