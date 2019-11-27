Олег Винник розповів, чому права рука чоловіка повинна завжди бути вільною

На знімальному майданчику новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, популярний український співак Олег Винник розповів, як ставиться до того, якщо дівчина вище хлопця і з якого боку від жінки повинен йти чоловік.

Особисте в Олега Винника за сімома замками. Та журналісти вирішили поцікавитись, чи була колись в артиста дівчина, вища за нього.

"Може була, а може й ні. Хіба це важливо? До речі, мені дуже подобається, коли дівчина йде поряд з чоловіком з лівого боку. Бо права рука чоловіка повинна бути вільна для захисту. А ще дуже зручно – думаю, чоловіки мене підтримають – коли дівоче плече в тебе під рукою. Але ні в якому разі не подобається, коли хлопець йде з дівчиною і кладе їй руку на плече – в цьому немає гармонії, це неправильно. А коли плече жінки прямо під твоєю рукою – ось це ідеально, це класно", – розповів Олег Винник за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

Неймовірно яскраве і видовищне виступ Олега Винника глядачі каналу "Україна" побачать ввечері 31 грудня в грандіозному новорічному шоу "Привіт, 20-ті!".

Олег Винник (фото: прес-служба "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу каналу "Україна" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше Винник розповів про доленосної зустрічі, яка привела його до слави.