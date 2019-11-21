"Реалії світу, про які не можу мовчати": Олег Винник презентує новий трек "Безумная Любовь"

Олег Винник презентує новий хіт "Безумная Любовь"

Наживо композиція прозвучить сьогодні, 21 листопада, на великому сольному концерті артиста у столичному Палаці спорту

Олег Винник – автор і виконавець близько сотні композицій, які вже почув світ. Однак, в архівах хітмейкера чимало пісень, які чекають "свого часу". Артист вирішив, що настав час познайомити слухачів з одним з ранніх треків "Безумная любовь".

"Сьогодні любов стала божевільною: холодною, жорстокою, цинічною, скороминущою, - говорить Олег Винник. - Озираючись навколо, що ми маємо? – пристрасть, агресія, пошук власної вигоди... Це реалії нашого світу, про які я не можу мовчати, і про які вирішив в алегоричній формі сказати у своїй новій пісні".

У композиції можна почути відгомони естетики 80-х: впевнений танцювальний ритм і романтичний надрив.

Наживо новий сингл прозвучить вже сьогодні, 21 листопада, в рамках великого сольного концерту Олега Винника у столичному Палаці спорту. Артист готує особливий номер для презентації треку.

Олег Винник – "Божевільна Любов"

Пісня "Божевільна Любов" стане заголовною в турі 2020, який розпочнеться концертним марафоном по містах України до Дня закоханих і свята весни, а завершиться наступної осені в країнах Європи.

До речі, на YouTube-сторінці артиста шанувальники вже встигли залишили десятки захоплених відгуків в адресу нової композиції:

"Дуже гарна пісня! Олег, продовжуйте далі!"

"Кожне слово, Олег, - правда, і це не радує"

"Відмінна пісня, зі змістом! Відмінно заспівана! Удачі вам, Олеже! Спасибі!"

"Браво, Олег! Пісня супер!"

"Дякую, Олеже, за нову прем'єру Чекаю з нетерпінням! Вам удачі, що даруєте радість своїми новими піснями. Будьте щасливі. Приємного всім прослуховування"

"Дякую за ще один хіт, красива пісня!"

"Обожнюю Вас за Ваше Добре серце....і за те, що Ви залишилися таким, який Ви є!!! Щастя, любові і удачі".

Скріншот коментарів: YouTube/ Олег Винник