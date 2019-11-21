"Реалії світу, про які не можу мовчати": Олег Винник презентує новий трек "Безумная Любовь"

Наживо композиція прозвучить сьогодні, 21 листопада, на великому сольному концерті артиста у столичному Палаці спорту
Олег Винник – автор і виконавець близько сотні композицій, які вже почув світ. Однак, в архівах хітмейкера чимало пісень, які чекають "свого часу". Артист вирішив, що настав час познайомити слухачів з одним з ранніх треків "Безумная любовь".
"Сьогодні любов стала божевільною: холодною, жорстокою, цинічною, скороминущою, - говорить Олег Винник. - Озираючись навколо, що ми маємо? – пристрасть, агресія, пошук власної вигоди... Це реалії нашого світу, про які я не можу мовчати, і про які вирішив в алегоричній формі сказати у своїй новій пісні".
У композиції можна почути відгомони естетики 80-х: впевнений танцювальний ритм і романтичний надрив.
Наживо новий сингл прозвучить вже сьогодні, 21 листопада, в рамках великого сольного концерту Олега Винника у столичному Палаці спорту. Артист готує особливий номер для презентації треку.
Олег Винник – "Божевільна Любов"
Пісня "Божевільна Любов" стане заголовною в турі 2020, який розпочнеться концертним марафоном по містах України до Дня закоханих і свята весни, а завершиться наступної осені в країнах Європи.
До речі, на YouTube-сторінці артиста шанувальники вже встигли залишили десятки захоплених відгуків в адресу нової композиції:
Скріншот коментарів: YouTube/ Олег Винник