"Тайська королева": іменинниця Полякова показала перше фото з вечірки

Фото: Оля Полякова (прес-служба ТРК Україна)

Співачка відзначає ювілей з родиною і друзями в Таїланді

Суперблондинка і "Королева ночі" української сцени Оля Полякова святкує 17 січня ювілей - популярній співачці виповнилося 35 років. Зірка зараз перебуває на відпочинку з сім'єю та друзями на острові Самуї в Таїланді, де і вирішила влаштувати собі вечірку в тайському стилі. Першим знімком їх веселої компанії вона вже поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На фото в яскравих нарядах в національному тайському стилі позують сама іменинниця, її дочки Маша і Аліса, а також дружина продюсера Михайла Ясинського Ольга з дітьми - Ренатою і Регіною.

Всі дівчата зображені босоніж, а також з коронами на головах - окрім Ренати, якій не вистачило цієї прикраси. Можливо, саме тому дівчинка стоїть з невдоволено-сумним обличчям на відміну від всіх інших, які весело посміхаються.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

"Паті is реді)))" - кумедно підписала знімок Полякова.

Шанувальники активно вітають артистку з днем народження в коментарях, а також зазначили, що всі на фото дуже гарні, а ідея з такою тематичною вечіркою просто відмінна.

"Красуні! Олю з днем народження Вас!!!";

"Мала з права накосячила, а так добре)";

"Які всі красиві";

"Неймовірні красуні!";

"Дуже схожі ви з донькою";

"Тайська королева";

"Шикарні дівчата";

"Богині";

"З Днем народження!!! Дуже крута ідея з костюмами, Ви дуже гарні))";

"Дівчинки Ваші просто чудо! Ви-королева!" - пишуть підписники виконавиці.

Скріншот коментарів: (instagram.com/polyakovamusic)

До речі, Суперблондинка трохи раніше запустила прямий ефір у своєму Instagram, в якому розповіла і показала процес підготовки до свята. Велику частину часу Оля була в одному лише рушнику - за її словами, вона тільки вийшла з душу.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Зірка приготувала собі коктейль Aperol Spritz, зізнавшись, що він вже не перший за цей день, а також продемонструвала їх вбрання для вечірки.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Крім того, Полякова показала, як наносить макіяж для вечора, і як допомагає причепуритися своїм дочкам Маші і Алісі.

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше Маша Полякова оригінально нагадала про день народження зіркової мами, виклавши своє фото в бікіні.

Ми також писали про те, що Оля Полякова показала, як виглядала 10 років тому. Співачка приєдналася до флешмобу знаменитостей "10 років тому" і опублікувала серію фотоколажів.

Також спеціально до дня народження Олі Полякової LITE зібрав основні beauty-секрети української Королеви Ночі.