Смілива Леся Нікітюк в велосипедках і облягає майці "осідлала" гідроцикл

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча зробила екстремальну прогулянку по Дніпру

Леся Нікітюк продовжує подорожувати по Україні в рамках свого тревел-шоу Le Маршрутка, а також активно і весело проводить дозвілля. Ведуча вирішила освоїти один з водних видів спорту і з приходом у Київ спеки пересісти на гідроцикл. Леді Ле показала свою ексримальну прогулянку по Дніпру і види літнього місто.

Для прогулянки по воді Леся одяглася відповідно: на ній – велосипедки, облягаюча спортивна майка з глибоким декольте і спеціальна куртка. Її вологе волосся розтріпав вітер, а сама теледіва вирішила обійтися без макіяжу. Ведуча позує верхи на гідроциклі, а в короткому музичному ролику демонструє види Києва, що відкриваються її погляду.

"А вчора я осідлала гідроцикл. Київ з води прекрасний! І я вам хочу сказати водій теж нічого. Дівчатка, хто катався? Як вам цей агрегат?" - поцікавилася у прихильниць ведуча.

Леся Нікітюк освоїла гідроцикл і влаштувала прогулянку по Дніпру (instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники почали ділитися враженнями від своїх водних пригод, а також не забули про компліменти.

Красуня

Дніпро само собою, Ви прекрасні

Леська, розумниця, красуня, наша людина

Леся, красоточка

Круто

Емоції топ

А не складно їздити?

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк в чорному міні показала стрункі форми і оголосила про початок зйомок нового сезону популярного і улюбленого глядачами ігрового шоу.

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Автор: Lite