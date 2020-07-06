ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Леся, пора дорослішати: Нікітюк збентежила мережу дивною піснею

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.07.2020 - 13:34
Леся, пора дорослішати: Нікітюк збентежила мережу дивною піснею
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нове творіння Леді Ле викликало бурхливі обговорення серед шанувальників

Леся Нікітюк ніколи не боялася здатися смішною і повеселити шанувальників - саме за креативне почуття гумору багато її і люблять. Що ж, телеведуча в черговий раз продемонструвала його, виклавши в Instagram відеоролик, в якому вона виконує вкрай незвичайну пісню.

На відео 32-річна Леді Ле разом з Валерією Полянською та Владою Катренко, з якими зірка працює над програмою LE Маршрутка, голосно співають пісню про собаку. При цьому на бек-вокалі помітний ведучий і водій в програмі LE Маршрутка - Ігор Новинчук.

"Собака пісяла, собака какал, собака сіла і заплакала", - так звучать слова цього креативного треку.

Леся Нікітюк здивувала фанатів дивною піснею про собаку (відео: instagram.com/lesia_nikituk)

Відзначимо, що в ролику Леся з'явилася в чорній блузці з глибоким декольте і білих шортах-боксерах.

"Тріо "А ми удвох", - підписала відео теледіва.

Думки користувачів мережі розділилися - під публікацією розгорнулися бурхливі обговорення. Багато хто не оцінили подібний гумор і порадили Нікітюк подорослішати, іншим же пісня сподобалась і вони назвали її майбутнім хітом".

  • Супер це моя улюблена пісня
  • Леся, сама придумала пісню!?)
  • Ох і Леся!! Хитяра!
  • Леся Нікітюк ти Богіня
  • Цікаво,що спонукало до такого запису тріо з такою несамовитою піснею?
  • Леся, пора дорослішати.
  • Марення
  • Це що за черговий шедевр?
  • Потенційний хіт. Увійде в 3ку в бб100
  • Це - шедевр!!!! У мене немає слів!!! Клас
  • Які виконавиці - така й пісня
  • Не здивуюсь,якщо з такою піснею представлятимуть Україну на Євробаченні

Леся, пора дорослішати: Нікітюк збентежила мережу дивною піснею

Скріншот коментарів

Раніше смілива Леся Нікітюк в велосипедках і обтислій майці "осідлала" гідроцикл.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite

Теги Новини України Леся Нікітюкведущая
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся