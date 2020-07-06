Леся, пора дорослішати: Нікітюк збентежила мережу дивною піснею

Нове творіння Леді Ле викликало бурхливі обговорення серед шанувальників
Леся Нікітюк ніколи не боялася здатися смішною і повеселити шанувальників - саме за креативне почуття гумору багато її і люблять. Що ж, телеведуча в черговий раз продемонструвала його, виклавши в Instagram відеоролик, в якому вона виконує вкрай незвичайну пісню.
На відео 32-річна Леді Ле разом з Валерією Полянською та Владою Катренко, з якими зірка працює над програмою LE Маршрутка, голосно співають пісню про собаку. При цьому на бек-вокалі помітний ведучий і водій в програмі LE Маршрутка - Ігор Новинчук.
"Собака пісяла, собака какал, собака сіла і заплакала", - так звучать слова цього креативного треку.
Леся Нікітюк здивувала фанатів дивною піснею про собаку (відео: instagram.com/lesia_nikituk)
Відзначимо, що в ролику Леся з'явилася в чорній блузці з глибоким декольте і білих шортах-боксерах.
"Тріо "А ми удвох", - підписала відео теледіва.
Думки користувачів мережі розділилися - під публікацією розгорнулися бурхливі обговорення. Багато хто не оцінили подібний гумор і порадили Нікітюк подорослішати, іншим же пісня сподобалась і вони назвали її майбутнім хітом".
Скріншот коментарів
Раніше смілива Леся Нікітюк в велосипедках і обтислій майці "осідлала" гідроцикл.
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Автор: Lite