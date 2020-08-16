Немов вперше: Потап і Каменських зачарували щастям в самому серці Києва

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Закохані відправилися на прогулянку по рідному місту

Настя Каменських і Потап не так багато часу проводять разом, адже у кожного з них свій робочий графік. Карантин і самоізоляція дозволили парі насолодитися товариством одне одного, але з послабленням заходів, кожен з них з подвійним ентузіазмом поринув у творчий процес. Тепер рідкісні хвилини разом стали для закоханих щастям. Так, Настя показала захоплюючу прогулянку з чоловіком по центру Києва.

Для променаду співачка одягла короткі джинсові шорти, лляної жакет сірого кольору, а в якості аксесуарів обрала золоті ланцюжки і браслети. Вона зібрала волосся у високий пучок і зробила природний макіяж. Настя показала кілька ніжних селфі в обнімку з чоловіком в самому серці столиці - на Хрещатику.

"Обожнюю такі прогулянки разом! Особливо по старих вуличках у центрі Києва, які здається, що знаєш вже вздовж і впоперек, але з Потапом відкриваєш їх кожен раз як вперше", - підписала фото Настя.

Потап і Настя Каменських прогулялися Києвом (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники оцінили моменти ніжності і щастя улюбленої пари.

Світитеся від щастя

Красиві

Ідеальні

Сонечка

Ідеальна пара

Такі щасливі

Дуже мило, Насть

Скріншот коментарів

Також Настя ближче показала свій розслаблений street look : лляний піджак, джинсові шорти з високою посадкою і біла майка, довершила образ невелика містка сумка сіро-бежевого відтінку. "Обожнюю нюд та легкі тканини!" - зізналася зірка.

Настя Каменських показала свій розслаблений стильний образ для прогулянки (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських без макіяжу показала щасливий і затишний домашній кадр.