Це суперсила: Настя Каменських вразила блискавичною зміною іміджу

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка з'явилася на відео зі стрижкою каре і чубчиком

На карантині у Насті Каменських було більше вільного часу і вона освоїла техніку створення веселих коротких відео, якими тепер регулярно балує шанувальників в Instagram. Так, у новому ролику співачка вразила дивним і дуже швидким перевтіленням.

Спочатку Настя з'явилася перед камерою в розхристаному домашньому образі - розтягнутій футболці і без макіяжу, її волосся зібране в недбалий пучок, а на голові великі окуляри. Однак через секунду відбувається вражаюче перетворення в сексапільну красуню!

На цей раз Каменських постала в блискучій відвертій сукні з поясом-корсетом. Змінилася і зачіска зірки - тепер вона вражає прямим волоссям, стрижкою каре і чубчиком! Доповнює ефектний лук яскравий макіяж з кокетливими стрілками і зухвалий погляд.

"Я б хотіла, щоб так відбувалося в реальному житті. Мені здається, це та суперсила, яку хочуть мати всі дорослі дівчатка. Згодні?" - прокоментувала ролик Настя.

Фанати оцінили ефектний трюк співачки і засипали її компліментами в коментарях.

Красива в будь-якому образі)

Вам дуже йде

Красоточка!

З чубчиком крута

З чубчиком сексі!

Клас перевтілення!

Бомбическая

Шикарно Вам йде такий імідж!

Яка ви класна! Красуня

Настя ви просто красуня

На себе не схожа но дуже красива

Дуже сексуальна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Потап і Настя Каменських зачарували щастям в самому серці Києва - зоряна пара прогулялася по вуличках міста.

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