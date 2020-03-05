Вогняна левиця: Настя Каменських засвітила значне декольте у відвертому міні

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка привітала шанувальників з приходом весни

Настя Каменських недавно привселюдно зізналася, що вона – шопоголік. Співачка обожнює вибирати нові вбрання і в її гардеробі чимало луків різних стилів і на всі випадки життя. Так, Настя обожнює знімати свої переодягання і перевтілення і ділитися в соцмережах короткими відео. На свіжому ж фото співачка постала в спокусливому образі, одягнувши сріблясте міні з відкритими плечима.

Настя підкреслила форми облягаючим палаті з довгими приспущеними рукавами на гумках і з ґудзиками в нижній частині і відкритою лінією декольте. Завдяки хайлайтеру, шкіра зірки ніби світиться зсередини, макіяж також зроблений з використання иллюминайзера і виконаний в природних тонах. Волосся зібране у високий хвіст пишний. В якості аксесуарів – звисають довгі сережки.

"Весна непомітно додає настрою, перетворює все навколо і всередині нас", - підписала ефектний кадр Настя.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

В коментарях до фото можна зустріти чимало теплих слів та компліментів від шанувальників для своєї улюблениці.

Вогняна левиця

найкраща !!! Весна

Красива!

Дуже красива

Зірка

Настя супер!

Дуже гарненько

Красуня

Шикарна

Настуся, Ти богиня!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських показала, як носити трендовий подовжений піджак в клітку. Вона вирішила скомпонувати його з чорними велосипедками, а талію підкреслила широким текстильним поясом.