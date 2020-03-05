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Вогняна левиця: Настя Каменських засвітила значне декольте у відвертому міні

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.03.2020 - 15:45
Вогняна левиця: Настя Каменських засвітила значне декольте у відвертому міні
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка привітала шанувальників з приходом весни

Настя Каменських недавно привселюдно зізналася, що вона – шопоголік. Співачка обожнює вибирати нові вбрання і в її гардеробі чимало луків різних стилів і на всі випадки життя. Так, Настя обожнює знімати свої переодягання і перевтілення і ділитися в соцмережах короткими відео. На свіжому ж фото співачка постала в спокусливому образі, одягнувши сріблясте міні з відкритими плечима.

Настя підкреслила форми облягаючим палаті з довгими приспущеними рукавами на гумках і з ґудзиками в нижній частині і відкритою лінією декольте. Завдяки хайлайтеру, шкіра зірки ніби світиться зсередини, макіяж також зроблений з використання иллюминайзера і виконаний в природних тонах. Волосся зібране у високий хвіст пишний. В якості аксесуарів – звисають довгі сережки.

"Весна непомітно додає настрою, перетворює все навколо і всередині нас", - підписала ефектний кадр Настя.

Вогняна левиця: Настя Каменських засвітила значне декольте у відвертому міні

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

В коментарях до фото можна зустріти чимало теплих слів та компліментів від шанувальників для своєї улюблениці.

  • Вогняна левиця
  • найкраща !!! Весна
  • Красива!
  • Дуже красива
  • Зірка
  • Настя супер!
  • Дуже гарненько
  • Красуня
  • Шикарна
  • Настуся, Ти богиня!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Настя Каменських показала, як носити трендовий подовжений піджак в клітку. Вона вирішила скомпонувати його з чорними велосипедками, а талію підкреслила широким текстильним поясом.

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