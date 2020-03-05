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Огненная львица: Настя Каменских засветила внушительное декольте в дерзком мини

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.03.2020 - 15:45
Огненная львица: Настя Каменских засветила внушительное декольте в дерзком мини
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поздравила поклонников с приходом весны

Настя Каменских недавно во всеуслышание призналась, что она – шопоголик. Певица обожает выбирать новые наряды и в ее гардеробе немало луков разных стилей и на все случаи жизни. Так, Настя обожает снимать свои переодевания и перевоплощения и делиться в соцсетях короткими видео. На свежем же фото певица предстала в соблазнительном образе, облачившись в серебристое мини с открытыми плечами.

Настя подчеркнула формы облегающим палате с длинными приспущенными рукавами на резинках и с пуговицами в нижней части и открытой линией декольте. Благодаря хайлайтеру, кожа звезды будто светится изнутри, макияж также сделан с использование иллюминайзера и выполнен в естественных тонах. Волосы собраны в пышный высокий хвост. В качестве аксесуаров – свисающие длинные серьги.

"Весна незаметно придает настроения, преображает все вокруг и внутри нас", - подписала эффектный кадр Настя.

Огненная львица: Настя Каменских засветила внушительное декольте в дерзком мини

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В комментариях к фото можно встретить немало теплых слов и комплиментом от поклонников для своей любимицы.

  • Огненная львица
  • Самая лучшая !!! Весна
  • Красивая!
  • Очень красивая
  • Звезда
  • Настя супер!
  • Дуже гарненько
  • Красуня
  • Шикарна
  • Настенька, Ты богиня!

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских показала, как носить трендовый удлиненный пиджак в клетку. Она решила скомпоновать его с черными велосипедками, а талию подчеркнула широким текстильным поясом.

Горячая штучка: Настя Каменских подчеркнула аппетитные формы пикантным "пушистым" платьем Едят только полезное: мама Насти Каменских рассказала, какими блюдами балует дочку и зятя
Новости Украины Настя Каменских
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