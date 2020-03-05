Огненная львица: Настя Каменских засветила внушительное декольте в дерзком мини

Певица поздравила поклонников с приходом весны
Настя Каменских недавно во всеуслышание призналась, что она – шопоголик. Певица обожает выбирать новые наряды и в ее гардеробе немало луков разных стилей и на все случаи жизни. Так, Настя обожает снимать свои переодевания и перевоплощения и делиться в соцсетях короткими видео. На свежем же фото певица предстала в соблазнительном образе, облачившись в серебристое мини с открытыми плечами.
Настя подчеркнула формы облегающим палате с длинными приспущенными рукавами на резинках и с пуговицами в нижней части и открытой линией декольте. Благодаря хайлайтеру, кожа звезды будто светится изнутри, макияж также сделан с использование иллюминайзера и выполнен в естественных тонах. Волосы собраны в пышный высокий хвост. В качестве аксесуаров – свисающие длинные серьги.
"Весна незаметно придает настроения, преображает все вокруг и внутри нас", - подписала эффектный кадр Настя.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
В комментариях к фото можно встретить немало теплых слов и комплиментом от поклонников для своей любимицы.
Скриншот комментариев
Напомним, что Настя Каменских показала, как носить трендовый удлиненный пиджак в клетку. Она решила скомпоновать его с черными велосипедками, а талию подчеркнула широким текстильным поясом.