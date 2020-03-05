Огненная львица: Настя Каменских засветила внушительное декольте в дерзком мини

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица поздравила поклонников с приходом весны

Настя Каменских недавно во всеуслышание призналась, что она – шопоголик. Певица обожает выбирать новые наряды и в ее гардеробе немало луков разных стилей и на все случаи жизни. Так, Настя обожает снимать свои переодевания и перевоплощения и делиться в соцсетях короткими видео. На свежем же фото певица предстала в соблазнительном образе, облачившись в серебристое мини с открытыми плечами.

Настя подчеркнула формы облегающим палате с длинными приспущенными рукавами на резинках и с пуговицами в нижней части и открытой линией декольте. Благодаря хайлайтеру, кожа звезды будто светится изнутри, макияж также сделан с использование иллюминайзера и выполнен в естественных тонах. Волосы собраны в пышный высокий хвост. В качестве аксесуаров – свисающие длинные серьги.

"Весна незаметно придает настроения, преображает все вокруг и внутри нас", - подписала эффектный кадр Настя.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В комментариях к фото можно встретить немало теплых слов и комплиментом от поклонников для своей любимицы.

Огненная львица

Самая лучшая !!! Весна

Красивая!

Очень красивая

Звезда

Настя супер!

Дуже гарненько

Красуня

Шикарна

Настенька, Ты богиня!

Скриншот комментариев

Напомним, что Настя Каменских показала, как носить трендовый удлиненный пиджак в клетку. Она решила скомпоновать его с черными велосипедками, а талию подчеркнула широким текстильным поясом.