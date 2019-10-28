ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Одне ціле: "королева" Осадча зачарувала пронизливою ніжністю з Горбуновим

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.10.2019 - 10:46
Одне ціле: "королева" Осадча зачарувала пронизливою ніжністю з Горбуновим
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведучі підкорили ніжним ставленням один до одного

Катя Осадча та Юрій Горбунов разом вдома і на роботі. Пара намагається знайти баланс між особистим життям і кар'єрою і проводить разом активне дозвілля. Ведучі багато подорожують і мріють долучити до поїздок молодшого сина Івана. А поки вони насолоджуються романтикою під час канікул в Європі. Наприклад, вікенд Юрій і Катя провели у Відні і з задоволенням ділилися фото з поїздки в Instagram. У неділю пара прилетіла до Києва, адже їх чекала робота - Юрій зайняв місце провідного шоу Танці з зірками 2019, а Катя супроводжувала чоловіка. Ніжним спільним знімком вона поділилася на своїй сторінці.

Теледіва обняла коханого чоловіка за шию. Вона постала в образі королеви – волосся Каті було злегка завите і укладене в об'ємну зачіску, на голові красувалася корона. Макіяж з помадою ягідного яскравого відтінку і підведені чорним очі виглядали дуже ефектно. Юрій щасливо посміхався прямо в об'єктив.

"Приїхала до чоловіка на роботу. Світське життя, скоро..." - повідомила телеведуча.

Одне ціле: &quot;королева&quot; Осадча зачарувала пронизливою ніжністю з Горбуновим

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Коментатори пораділи спільному знімку закоханих і щасливих ведучих. Осторонь не залишилася навіть Оля Полякова. "Прекрасні!" - залишила вона комплімент парі.

  • Ви супер!
  • Ви класні і талановиті, як в житті, так і на роботі
  • Гарна пара
  • Прекрасна і в теж час неординнннарная пара
  • Ну просто одне ціле. Приємно споглядати
  • Таємничий ніжни зв'язок
  • Які ж ви класнючі
  • Катерина, як вам пощастило з Юрчиком, ви гарна пара - бережіть його

Скріншот коментарів

Також Катя раптово з'явилася в "голд румі" Танців з зірками 2019 в гостях у Тіни Кароль. Кадри провідної потрапили в сториз поп-діви. Телезірка блищала в total red - образі - червоні укорочені брюки-дудочки і блуза оригінального крою з довгим шлейфом. Талію Катя підкреслила товстим шкіряним поясом і взула червоні човники.

Одне ціле: &quot;королева&quot; Осадча зачарувала пронизливою ніжністю з Горбуновим

Одне ціле: &quot;королева&quot; Осадча зачарувала пронизливою ніжністю з Горбуновим

Фото: Катя Осадча та Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили елегантним виходом у світ під час поїздки до Відня.

"Неймовірна брюнетка": Катя Осадча вразила кардинальною зміною іміджу "Коли дружина готує": Юрій Горбунов зачарував душевним домашнім фото
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся